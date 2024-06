Elections législatives 2024 : qui sont Annie Genevard et Michèle Tabarot, qui vont piloter la campagne des LR ?

Alors que les cadres Républicains ont voté pour l'exclusion de leur président, Eric Ciotti, le parti repense son organisation à l'approche des élections législatives. Annie Genevard et Michèle Tabarot devraient jouer un rôle clé dans la campagne.

Comme un coup de pied dans la fourmilière, la dissolution de l'Assemblée nationale a semé le désordre chez Les Républicains (LR). Evincé par les cadres du parti après son alliance avec le Rassemblement national, le président, Eric Ciotti, conteste cette exclusion votée à l'unanimité. Dans ce contexte instable, la campagne pour les législatives repose sur deux figures du parti encore peu connues du grand public : Annie Genevard et Michèle Tabarot.

La première, secrétaire générale LR, est censée partager la gouvernance du parti avec François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les élections européennes, après le départ d'Eric Ciotti. Annie Genevard est d'ailleurs celle qui a convoqué en urgence le bureau politique exceptionnel qui a voté, à l'unanimité, le départ du député des Alpes-Maritimes, ce mercredi 12 juin.

Elle a estimé que la position du patron désavoué des LR est «en rupture totale avec les statuts et la ligne portés» par le parti. «Les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté et l'indépendance» pour les élections législatives, a assuré Annie Genevard.

Suite aux annonces d’@ECiotti d’un accord avec le #RN, j’ai décidé de convoquer un bureau politique exceptionnel.





Il aura lieu demain et sera suivi d’une conférence de presse. @lesRepublicains doivent se consacrer dans la fidélité à leur histoire et à leurs convictions. — Annie Genevard (@AnnieGenevard) June 11, 2024

Cette dernière a pris la succession de Guillaume Peltier en tant que numéro deux de LR en juillet 2021. Professeure certifiée de lettres classiques, Annie Genevard, 67 ans, est originaire de Franche-Comté et mère de deux enfants. Engagée à droite depuis 1996 et le Rassemblement pour la République (RPR), elle a été maire de Morteau (Doubs) de 2002 à 2017 et est devenue députée de la 5e circonscription du département en 2012. Elle a été réélue à ce poste à deux reprises et a également été vice-présidente de l'Assemblée nationale de 2017 à 2022.

Ces dernières années, Annie Genevard s'est notamment positionnée contre le mariage pour tous, l'apprentissage de l'arabe à l'école ou encore les drapeaux étrangers lors des mariages civils, rappelle le Parisien. Sur son site, la secrétaire générale de LR se présente comme une «spécialiste des sujets Education et Culture», elle a d'ailleurs récemment porté une proposition de loi visant à réguler l'usage des écrans pour les touts petits, dans les crèches et chez les assistantes maternelles.

Soutien de François Fillon puis de Laurent Wauquiez, la députée est identifiée comme un élément de l'aile la plus à droite du parti, mais elle a toujours refusé le rapprochement avec le RN. En 2022, auprès du Parisien, elle avait exprimé une opposition farouche à Emmanuel Macron, l'accusant de «fracturer la droite en lui ouvrant les bras» après l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture.

Michèle Tabarot, une ancienne proche d'Eric Ciotti

En tant que présidente de la commission nationale de l'investiture LR, Michèle Tabarot, 62 ans, devrait elle aussi endosser un rôle clé dans la campagne pour les législatives. Ex-proche d'Eric Ciotti, elle a, auprès de Nice-Matin, assuré avoir tenté de le «dissuader» de plaider pour un rapprochement avec le RN. Désormais, elle prend ses distances avec le président déchu et doit aider les candidats LR aux législatives à officialiser leurs candidatures pour le premier tour avant la date butoir, fixée au 16 juillet.

Fille d'un militant actif de l'Organisation armée secrète (OAS) en Algérie, cette députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes défend depuis toujours la cause des Français rapatriés d'Algérie. Elle a commencé sa carrière politique comme conseillère générale du département et a été élue maire du Cannet en 1995, avant d'être contrainte de rendre son écharpe en 2017 pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats. Elle a toutefois conservé un ancrage local fort en restant conseillère municipale et présidente de la majorité du Cannet.

Son entrée à l'Assemblée nationale date de 2002, avec l'Union pour un mouvement populaire (UMP), dont elle a été la secrétaire générale de 2012 à 2014, une première pour une femme. Elle a été réélue pour un cinquième mandat de députée en 2022 et a décroché dans le même temps le poste de première Vice-présidente du groupe LR dans l'hémicycle.

Nommée conseillère politique de Nicolas Sarkozy en 2015, Michèle Tabarot a par la suite été la directrice de campagne de Jean-François Copé lors de la primaire organisée par Les Républicains en 2016, en vue de la présidentielle de 2017. Sur son site, elle se présente comme une membre «de la famille libérale [...] très à cheval sur le régalien».