«Front populaire» : les négociations patinent mais Fabien Roussel se veut «optimiste»

Les négociations pour les législatives du 30 juin entre les différentes formations de gauche du nouveau "Front populaire" semblaient achopper jeudi, au quatrième jour des discussions, même si Fabien Roussel a tenu à se montrer "optimiste" à la mi-journée.

Dans la matinée, "il y avait une crainte pour que nous n'y parvenions pas", a expliqué le patron des communistes.

Mais "à l'heure où je vous parle, je suis beaucoup plus optimiste, et nous devrions normalement pouvoir tenir l'engagement que nous avons pris ici en début de semaine", de constituer une nouvelle alliance de gauche pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, a ajouté le député du Nord.

Les discussions sont notamment ralenties sur la question du programme et de la répartition des nouvelles circonscriptions.