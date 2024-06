JO 2024 : le plan B de la cérémonie d'ouverture se précise, un défilé entre la tour Eiffel et le Trocadéro prévu

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris se tiendra le 26 juillet prochain. Les autorités avancent de plus en plus sur le plan B, avec un possible défilé entre la tour Eiffel et le Trocadéro. Le scénario du Stade de France a été exclu.

La date fatidique approche. Dans 43 jours, la France accueillera les sportifs du monde entier pour les Jeux Olympiques. Une compétition mondialement suivie qui sera lancée par la cérémonie d'ouverture, le vendredi 26 juillet à 19h30. Le plan A prévoit un défilé sur la Seine avec 220.000 spectateurs invités à la suivre, et une vente de 100.000 places payantes. Une solution qui comporte son lot de risques et qui a poussé les autorités à prévoir un plan B.

Si une cérémonie au Stade de France a longtemps tenu la corde, elle est maintenant exclue puisqu'un «match de rugby à 7 est prévu ce jour-là au Stade de France», explique une source sécuritaire à l'AFP. Le plan B retenu prévoit un défilé des athlètes sur le pont d'Iéna, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro : «L'idée c'est d'aller chercher les athlètes au village olympique à Saint-Denis et de les emmener par bus au pied de la tour Eiffel», explique un haut-fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

Une cérémonie sans public ?

Après leur arrivée au pied de la tour Eiffel, les athlètes pourraient alors défiler sur le pont d'Iéna qui relie le monument parisien au Trocadéro, avant de rentrer au village. Ce plan B ne prévoit pas la présence d'un public.

Pour le moment, aucune décision n'a été prise concernant la cérémonie, mais la menace terroriste plane toujours au-dessus de la tête des autorités : «C'est un scénario qui maintient un semblant de cérémonie, mais la probabilité que cela ait lieu est mince. En gros s'il y a un attentat d’ici là, ou alors une menace précise et ciblée sur la cérémonie d'ouverture, et dans ce cas il est fort probable que tout soit annulé, y compris les JO», ajoute la source sécuritaire à l'AFP.

Pour rappel, les jeux Olympiques se tiendront du 26 juillet au 11 août prochains, les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre.