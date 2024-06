Orages, pluie, inondations... Voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Deux départements du sud de la France sont placés par Météo-France en vigilance jaune orages, pluie et inondations jeudi 13 juin.

Le Var et les Alpes-Maritimes sont placés ce jeudi 13 juin en vigilance jaune orages, pluie et inondations par Météo-France.

Les prévisions font état en Méditérannée de quelques averses orageuses isolées le matin dans le Mercantour.

Un grand soleil avec le mistral et le vent d'ouest sur le littoral varois est prévu avec des pointes à 60/70 km/h, avant de faiblir en soirée.

Dans les autres départements, Méteo-France prévoit quelques bancs de brume des Hauts-de-France à la Normandie, mais qui n'empêcheront pas le soleil de s'imposer largement sur la majorité du territoire dès ce matin.

Des nuages envahissent toutefois progressivement le ciel sur le Nord-Ouest et de la pluie est attendue en Bretagne dans l'après-midi, «avant de s'étendre dans la nuit sur la Normandie, les Pays de la Loire et la Vendée alors que le ciel se voile de l'Aquitaine aux frontières belges», peut-on lire sur le bulletin.

Les minimales sont comprises entre 2 et 8 degrés sur le nord du pays et dans le Massif central, 8 à 12 ailleurs, 13 à 17 près de la Méditerranée et jusqu'à 19 degrés sur le littoral est de la Corse.

Les maximales sont plus proches des normales de saison avec 18 à 23 degrés au nord (15 sur la pointe bretonne), 20 à 27 degrés au sud et des pointes à 28 degrés dans le Var et en Corse.