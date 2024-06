Paris : le prolongement de la ligne 11 du métro officiellement présenté

La ligne 11 du métro parisien a officiellement été prolongée ce jeudi 13 juin jusqu’à la nouvelle gare de Rosny-Bois-Perrier. Elle relie désormais le cœur de la capitale, en moins de 30 minutes.

Le métro 11 a officiellement été présenté ce jeudi 13 juin après son prolongement jusqu’à la gare de Rosny-Bois-Perrier, où passe le RER E. Après 8 ans de travaux, la ligne au logo marron s’étend désormais sur 12km de long, et se veut être un bon élève en matière d’accessibilité avec 48 ascenseurs et 39 escaliers mécaniques.

Présents à la gare de Rosny-Bois-Perrier en fin de matinée, les officiels ont souligné un projet qui augmentera la fréquentation de 85.000 voyageurs supplémentaires par jour.

Le trajet Rosny-Châtelet en 25 min

Avec l'ajout des 6 nouvelles stations Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil-Hôpital, La Dhuys et Côteaux Beauclair, celle-ci construite en surface et séparée par un viaduc, les voyageurs peuvent dès ce jeudi rejoindre Châtelet depuis le nouveau terminus en 25 minutes.

«Ce prolongement est un changement de vie pour de nombreux habitants de Seine-Saint-Denis», a annoncé le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete, rapidement rejoint par le PDG de la RATP Jean Castex et la présidente de la région Ile-de-France et d'IDFM Valérie Pécresse qui s'est félicité d'une «révolution des transports qui amènera plus d'égalité, de dignité et de liberté».

Modernisation des stations existantes

En plus des constructions des six nouvelles gares, dont les premiers chantiers de gros œuvre avaient pris part il y a 8 ans, 10 stations déjà existantes sur 13 ont été modernisées.

Jean Castex a souligné des investissements massifs de tous les financeurs, atteignant 1,3 milliard d'euros, sur cette ligne qui avait été en 1956 la première à avoir accueilli les métros à roues.

Côté matériels roulants, 32 nouveaux MP14 sont d'ores et déjà mis en service sur la ligne prolongée, rejoints courant 2025 par 7 nouveaux trains. Ici aussi la capacité a été agrandie puisque le passage de 4 à 5 rames par voitures a été déployé.

Prochaine étape clé pour la ligne 11 du métro parisien, le prolongement de la ligne vers Noisy-Champs, d'ici quelques années.