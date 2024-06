Paris : voici les nouvelles terrasses des Champs-Élysées (Photos)

Le modèle des contre-terrasses qui ornent depuis peu l'avenue des Champs-Élysées à Paris a été présenté ce jeudi. Voici ces nouveaux équipements modernes et technologiques qui lorgnent désormais les trottoirs de cet axe mythique de la capitale.

Un matériel simple, pratique qui va uniformiser les trottoirs de la plus belle avenue du monde. Les nouvelles contre-terasses des Champs-Élysées ont été présentées ce jeudi 13 juin, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Conçues par le talentueux designer belge Ramy Fischler, ces installations vertes et rouges présentent, en plus d'un esthétique sobre et moderne, des caractéristiques techniques intéressantes. Fini les câbles électriques jonchant les sols, désormais, les contre-terrasses sont dotées de batteries «nouvelle génération» dissimulées dans les armatures, donc invisibles pour les clients. Ces dernières se rechargent complètement en seulement deux heures.

©Sylvain Bachelot

Composés d'un toit motorisé couleur «vert réséda» et entourés d'une toile extérieure «gris argile», ces équipements se fondent parfaitement dans le décor, rappelant le vert des arbres disséminés le long de l'avenue, et renvoient de manière plus historique aux «vacheries anglaises», conçues à la fin du 19e siècle par l'architecte Joseph-Antoine Boulard sur cette même avenue.

«L'objectif de ce projet était d'homogénéiser l'avenue en trouvant une cohérence avec ce lieu mythique», a indiqué le designer Ramy Fischler, mandaté par le Comité Champs-Élysées.

©Sylvain Bachelot

Le président du Comité Marc-Antoine Jamet a mis l'accent sur la largeur de ces nouvelles contre-terrasses, fixée à 4,20 mètres, permettant une meilleure piétonnisation, ainsi qu'une accessibilité optimisée pour les personnes à mobilité réduite (PMR) de l'artère.

«Je suis convaincue que lorsqu’un espace est bien entretenu, il est moins dégradé. Les terrasses sont le bonheur de Paris et il fallait se mettre autour de la table afin de mener à bien ce projet élégant, sobre et technique», a de son côté salué l'édile PS Anne Hidalgo.

Les cafetiers et restaurateurs pourront désormais choisir parmi cinq couleurs pour illuminer les intérieurs de leurs contre-terrasses, qui peuvent aussi bien afficher une capacité allant de 31m2 jusqu'à 136m2, selon les besoins des professionnels.