Élections législatives 2024 : qui est Babette de Rozières, cette célèbre cuisinière candidate sous l'étiquette LR-RN ?

Babette de Rozières, célèbre cheffe cuisinière et animatrice de télévision, sera candidate sous les couleurs des Républicains et du Rassemblement national lors des élections législatives du 30 juin et 7 juillet, selon une information obtenue par CNEWS.

Elle se présentera dans la 7e circonscription des Yvelines, terres de l’ancienne ministre déléguée et députée sortante Nadia Hai de la majorité présidentielle. Sollicitée, Babette de Rozières n’a pas démenti.

DE L'AUDIOVISUEL À LA GASTRONOMIE

Née à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) d'une famille de commerçants, Babette de Rozières a fait ses premières gammes comme scripte pour les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier en Guadeloupe.

Ce n'est qu'à la suite du démantèlement de l'office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), qu'elle s'est lancé dans la cuisine. Elle a ouvert en 1978, à 31 ans, son premier restaurant près des Folies Bergère (9e arrondissement de Paris).

Elle a cumulé ensuite plusieurs restaurants, en France et en Guadeloupe. A la fin des années 1980, Babette de Rozières a entamé une carrière de chroniqueuse culinaire, et est apparue dans un certain nombre d'émissions comme «Quand c'est bon ? ...Il n'y a pas meilleur» présentée par François Roboth et diffusée sur FR3, ou encore «C'est au programme» et «Télématin» sur France 2. À partir de 2005, elle a animé son émission «Les p'tits plats de Babette» tous les jours sur France Ô.

REFUS DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DÉBUT D'UNE CARRIÈRE EN POLITIQUE

Sans réponse à ses demandes d'une plus grande reconnaissance de la cuisine créole, Babette de Rozières a décidé en 2013 de refuser la légion d'honneur. Cela a sonné, pour elle, le début d'une carrière en politique.

Un an plus tard, elle a soutenu son amie Anne Hidalgo, alors candidate à la mairie de Paris. Loin des clivages politiques, la cheffe a milité, un an plus tard aux élections régionales d'Île-de-France, en faveur de Valérie Pécresse et est devenue conseillère régionale.

En 2017, elle a été investie par les Républicains pour les élections législatives de 2017 dans la 17e circonscription de Paris. Elle a échoué au premier tour avec moins de 7% des suffrages. Le 1er juin 2018, elle a été déclarée inéligible pour un an par le Conseil constitutionnel pour avoir, lors de cette campagne, utilisé deux comptes bancaires.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Babette de Rozières a fait volte-face. D'abord soutien de Valérie Pécresse, elle s'est ensuite ravisée : «J'ai pris la décision de ne pas la soutenir et de m'écarter de la campagne. C'est une campagne hors-sol [...]. Je veux de la sincérité dans cette campagne. J'ai décidé de ne pas soutenir Valérie et je dirai à mes compatriotes de ne pas le faire. Elle a affiché un certain mépris pour les Outre-mer», avait-elle développé sur CNEWS.

Elle s'est présentée aux élections législatives de 2022, revendiquant son soutien à Emmanuel Macron. Babette de Rozières n'a cependant reçu aucune investiture de la part de la majorité présidentielle et a été battue dans la 9e circonscription des Yvelines avec moins de 3% des suffrages.

En 2024, elle va donc se présenter pour la troisième fois à des élections législatives cette fois sous la double étiquette des Républicains et du Rassemblement national. Une union souhaitée par Éric Ciotti, et qui a déclenché un véritable cyclone chez LR.