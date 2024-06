Élections législatives 2024 : François Hollande va-t-il faire son retour sur les bancs de l'Assemblée nationale ?

Le quotidien régional La Montagne a révélé ce samedi 15 juin que François Hollande était candidat pour les élections législatives anticipées dans la première circonscription de Corrèze, sous les couleurs du Nouveau Front populaire.

François Hollande de retour sur le devant de la scène ? L'ancien président de la République (2012-2017) est candidat aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains dans la première circonscription de Corrèze, révèle La Montagne ce samedi.

Il se présentera pour le Parti socialiste, avec l'alliance du Nouveau Front populaire.

L'ancien chef de l'État avait affirmé jeudi sur TF1 être «favorable» à l'alliance entre les différents partis de gauche, estimant que face à l'extrême droite, il fallait aller «au-delà des divergences». Comme beaucoup de membres du Parti socialiste, il avait cependant posé trois conditions : une orientation européenne, une présence de la France dans l'Otan et la reconnaissance que le Hamas a commis un «acte terroriste» le 7 octobre.

Un lien étroit avec la Corrèze

C'est une belle et longue histoire entre François Hollande et la Corrèze. Une histoire faite de bas, comme sa défaite face à Jacques Chirac aux élections législatives de juin 1981. Mais surtout de hauts. Maire de Tulle entre 2001 et 2008, il a été député de la première circonscription de Corrèze entre 1988 et 1993.

Il a également été tête de liste départementale pour la liste socialiste en Corrèze lors des scrutins de 1992 et 1998.

Il a aussi été conseiller général de la Corrèze en 2008, à la suite de sa victoire face au candidat UMP Albert Chassaing.

Quelque peu en retrait de la vie politique depuis la fin de son mandat présidentiel en 2017, François Hollande avait renoncé à se présenter aux élections législatives de 2022, à cause du rapprochement du PS avec LFI et la formation d'une coalition (NUPES).

Deux ans plus tard, il sera finalement candidat en Corrèze les 30 juin et 7 juillet prochains, en alliance avec LFI.

En rejoignant formellement la campagne, François Hollande se montre également comme une figure «premier ministrable» fédératrice pour mener un gouvernement en cas de victoire du Nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Reste toutefois à savoir s'il accepterait de se retrouver face à Emmanuel Macron ?