Élections législatives 2024 : qu'impliquerait le «choc fiscal» promis par le Nouveau Front populaire, qui cible les plus riches ? 

D’un point de vue économique, le programme du Nouveau Front populaire revient sur à peu près tout ce qu’avait mis en place la majorité présidentielle. Une importante hausse des impôts serait toutefois nécessaire pour financer les combats sociaux.

Sur le papier, le programme économique du Nouveau Front populaire s’apparenterait presque à l’histoire de Robin des bois. Autrement dit, l’idée serait de taxer les plus riches afin d’aider les plus démunis. Mais dans les faits, qu’est-ce que ce choc fiscal déclencherait ?

la fin des mesures fiscales de l’ère Macron

À l’issue des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, la gauche espère arriver au pouvoir. Dans cette optique, le Nouveau Front populaire a préparé un programme économique qui n’a pas grand-chose à voir avec celui en vigueur.

Exit l’ISF, l’allègement du barême de l'impôt sur le revenu et l'instauration de l'impôt a taux unique. Tous ces gestes fiscaux que la gauche a toujours critiqués, et qui sont jugés comme des «cadeaux aux plus riches», la nouvelle alliance des gauches n’en veut plus. Dès le 4 août, la gauche lancerait donc un projet de loi rectificatif.

«Ce sont des mesures d'urgence, qu'il est assez facile de mettre en place et qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros», explique Eric Coquerel, député LFI sortant et ancien président de la commission des Finances de l'Assemblée sortante, aux Échos.

Une hausse des impôts chiffrées à 50 milliards d'euros

D’après les chiffres calculés par l’ancienne coalition, la Nupes, en 2022, la hausse d’impôts se chiffrerait, au minimum, à 50 milliards d’euros.

La gauche voudrait d'ailleurs s’attaquer à un sujet épineux : l’impôt sur les successions. Le Nouveau Front populaire assure que la refonte ménagerait les petits héritages et ne renforcerait que la fiscalité des patrimoines les plus importants. Un «héritage maximum» est prévu, chiffré à 12 millions d’euros en 2022 par la Nupes.

L’une des grandes mesures de la gauche serait le rétablissement de l’ISF (l’impôt sur la fortune). Sa transformation en 2017 en impôt sur le seul patrimoine immobilier avait été l’un des principaux combats du début de mandat d’Emmanuel Macron. Ce qui lui avait valu l'appellation par certains de «président des riches».

En ajoutant une composante «climatique» à l’ISF, la gauche espère prélever chez les plus aisés 15 milliards d'euros par an.

Une révision du barème de l'impôt

Tel qu’il est actuellement, l’impôt comporte cinq tranches de barème. L’idée de la gauche est d’en mettre en place 14, afin de le rendre plus progressif.

L’impôt à taux unique ou «flat tax» sur les revenus du capital ne convainc pas plus que le reste la coalition de gauche. Cette mesure a pourtant dynamisé les créations d’entreprises, selon une étude de l’institut des politiques publiques en 2023.