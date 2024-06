Élections législatives 2024 : quels avantages les députés sortants conservent-ils ?

Ce dimanche 16 juin marque la fin du dépôt des candidatures en vue de la campagne éclair pour les législatives anticipés. 577 députés se retrouvent sur le qui-vive. Pour celles et ceux déjà écartés ou qui risquent de perdre ces élections quels avantages conservent-ils ?

Les Français sont amenés à aller voter le 30 juin et le 7 juillet pour élire les 577 nouveaux députés dont les postes sont à pourvoir depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier.

Si les députés bénéficient de nombreux avantages pendant toute la durée de leur mandat, ils en perdent une bonne partie à la fin. Ils bénéficient cependant de quelques atouts.

L’indemnité de chômage

En ce qui concerne la rémunération, les députés battus recevront leurs indemnités jusqu’au 31 juillet 2024. Ils auront la possibilité de retrouver leur ancien emploi sur un poste identique ou similaire. Si ce n’est pas possible, ils auront la possibilité de percevoir une allocation gérée par la Caisse des dépôts et consignation, et non pas par France Travail.

En effet, les députés peuvent bénéficier d’une allocation d’assurance mutuelle de retour à l’emploi équivalente à 30% du montant brut mensuel de leur indemnité, soit 4.343,31 euros. Celle-ci est valable pendant 18 mois maximum. Cette durée peut passer à 22,5 mois si le député a plus de 53 ans et à 27 mois s’il est âgé de plus de 55 ans. Cette allocation chômage est imposable et soumise à la CSG (Contribution sociale généralisée) et à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale).

Une retraite allignée sur celle des fonctionnaires

Contrairement aux idées reçues les députés ne doivent plus cotiser seulement 31 ans pour avoir une retraite à taux plein. Cela a changé depuis le 1er janvier 2018 lorsque le régime des députés a été aligné sur celui des fonctionnaires y compris depuis la réforme des retraites.

Il en va de même pour les avantages sur les déplacements. Auparavant, les anciens députés qui avaient effectué au moins 3 mandats bénéficiaient d’une carte nominative de circulation qui leur permettait de voyager en première classe sur l’ensemble du réseau SNCF. Ce n’est plus le cas depuis septembre 2017 et la loi de moralisation de la vie publique. Cette mesure permet de réaliser environ 800.000 euros d’économies par an sur le budget de l’Assemblée nationale.