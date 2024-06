Élections législatives 2024 : un député LR des Vosges porte plainte après avoir reçu des menaces de mort

Jean-Jacques Gaultier, député LR des Vosges et candidat à sa propre succession aux prochaines élections législatives, a déposé une plainte après avoir reçu une lettre anonyme le menaçant de mort.

Une menace prise au sérieux. Jean-Jacques Gaultier, député LR de la 4e circonscription des Vosges et candidat à sa réélection, a porté plainte après avoir reçu une menace de mort via une lettre anonyme, a-t-il annoncé ce dimanche à l’AFP.

«Tu dois renoncer, si non on auras ta peau, en ton chateau» (sic), peut-on lire sur la lettre écrite en majuscules. Même si elle est anonyme, la lettre est signée «un commando RN départemental», selon le député LR.

«Aussi bon en orthographe qu’en courage», a ironisé Jean-Jacques Gaultier, avant d’ajouter que «cela montre le vrai visage de certains et renforce ma détermination à ne pas laisser la France aux extrêmes, sombrer dans l’intimidation, la violence et le chaos».

Le délégué départemental du RN condamne «cet écrit»

Le courrier est arrivé à l’adresse de la permanence du député sortant ce samedi 15 juin. Il avait été posté trois jours plus tôt, «en pleine campagne législative et polémique sur le RN», a-t-il indiqué, avant de préciser qu’il s’était opposé à la proposition d’Eric Ciotti d’alliance entre LR et le RN.

Face à cette menace, Jean-Jacques Gaultier a affirmé «qu’une plainte avait été déposée, les pièces sont sous scellés, les empreintes relevées».

De son côté, Sébastien Humbert, délégué départemental du RN dans les Vosges a nié tout lien avec le ou les auteurs de la lettre : «Le RN_Vosges n’est aucunement responsable de cet écrit et condamne évidemment ces méthodes et intimidations visant assurément à nuire au RN», a-t-il écrit sur X.