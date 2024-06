Retraites : une personne qui n'a jamais travaillé peut-elle toucher une pension ?

Les personnes n'ayant jamais, ou très peu, travaillé dans leur vie peuvent-elles bénéficier d'un minimum de retraite ? Quelles sont les conditions requises pour y prétendre ?

Si vous n’avez jamais travaillé, et donc jamais cotisé pour une retraite, il paraît impossible de toucher une retraite. Et pourtant, c'est le cas pour celles et ceux qui ont élevé des enfants en bénéficiant d’aides sociales, ou qui ont pris soin d’un enfant ou d’un proche en situation de dépendance ou de handicap, tout en ayant eu des ressources financières limitées.

Une personne n’ayant jamais exercé aucune activité professionnelle peut alors prétendre à l'Aspa (anciennement appelé Minimum vieillesse), qui est de 961,08 euros par mois depuis le 1er janvier 2023.

Parent au foyer et handicap

Quid des parents au foyer ? Ils peuvent valider des trimestres de retraite par le biais de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Automatique et gratuite, cette AVPF est liée au versement de certaines prestations familiales, toutes attribuées sous conditions de ressources.

«Les allocations familiales, servies à tous les parents d'au moins deux enfants, ne permettent pas l'affiliation gratuite à l’AVPF, même si le père ou la mère ne travaille pas», mentionne toutefois le site Toutsurmesfinances.com.

Autre cas particulier, les personnes en situation de handicap qui n’ont jamais été employés, et n’ont donc jamais cotisé.

En cas de ressources limitées, elles peuvent bénéficier de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), ou de l’allocation aux Adultes Handicapés (AAH), voire même être exemptées d’impôts en fonction de leur situation.