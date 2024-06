Concours des professeurs des écoles : plus de 1.500 postes non pourvus, les syndicats alertent sur «la pénurie» durable d’enseignants

Plus de 1.500 postes n'ont pas été pourvus cette année à ce stade aux concours de professeurs des écoles, essentiellement dans les académies de Versailles et de Créteil, selon des chiffres relayés par des syndicats.

Un signal d’alarme dans les rangs de l’Éducation nationale. D’après les chiffres disponibles sur la plateforme Cyclades du ministère de l'Education nationale et confirmés par les services du ministère, 1.539 postes n'ont pas été pourvus cette année aux différents concours à ce stade, sur 9.885 postes offerts.

«Le déficit d'enseignantes et d'enseignants reste alarmant» a regretté dans un communiqué la FSU-Snuipp, principal syndicat du premier degré, soulignant que «le nombre de postes vacants est similaire à celui de l'année passée», qu'il chiffre à 1.533.

Trois académies qui concentrent le déficit

Pour le seul concours externe de professeurs des écoles, 6.846 postes ont été pourvus sur 7.917 offerts, indique le syndicat. «Cette année encore, la perte se concentre sur les académies de Créteil et Versailles, déficitaires depuis très longtemps. On n'arrive pas à enrayer cette crise», précise Guislaine David, secrétaire générale du syndicat FSU-Sniupp.

CRPE : vers une pénurie durable



L’éducation : un enjeu majeur des prochaines élections législatives Mettre en place une politique véritablement ambitieuse pour les personnels et les élèves et redonner de l'attractivité au métier : une urgence ! pic.twitter.com/PlovuaJStp — FSU-SNUipp (@FSU_SNUipp) June 17, 2024

Selon les chiffres du syndicat, 670 postes n'ont pas été pourvus à Créteil, 692 à Versailles et 174 en Guyane. Du côté de l’Éducation nationale, on évoque «une problématique spécifique» et «une situation très particulière» pour ces académies.

En 2022, le recrutement d’enseignants avait connu une crise inédite, avec plus de 4.000 postes non pourvus. En 2023, plus de 3.100 postes n’avaient pas été pourvus, dont 1.315 rien que dans le premier degré.