Élections législatives 2024 : «La France insoumise instrumentalise l’islam», estime Sabrina Agresti-Roubache

«La France insoumise instrumentalise l’islam», a estimé ce lundi sur CNEWS Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté.

Des paroles fortes. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, était l'invitée de Laurence Ferrari, ce lundi matin, dans La Grande Interview sur CNEWS. À moins de deux semaines du premier tour des élections législatives 2024, elle est revenue sur la concurrence provenant de La France insoumise et du Rassemblement National : «Est-ce que je renvoie dos à dos les deux partis ? C'est une évidence, je l'ai dit dix fois. D'un côté l'extrême droite nationaliste, populiste et qui en réalité, vend des choses qui n'existent pas. Quand je vois Jordan Bardella, qui voit son parti aux portes du pouvoir, renoncer au programme de 2022. L'exercice du pouvoir va être difficile. C'est beaucoup plus compliqué que de faire des Tiktok», a-t-elle expliqué.

La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté s'est particulièrement attardée sur le cas de La France insoumise, qu'elle accuse de manipulation : «De l'autre côté, vous avez des gens qui jouent sur le communautarisme, et je vous invite, Laurence Ferrari, à aller voir la diversité sur leur liste. C'est "on utilise les voix" mais par contre on n'envoie pas les candidats là où ils peuvent se faire élire. Donc, c'est la même chose, la diversité, ça ne leur parle pas», a ajouté Sabrina Agresti-Roubache.

Sabrina Agresti-Roubache sur Jean-Luc mélenchon : «C'est un MULTIMILLIONNAIRE de la politique, qui n'a vécu que de la politique»

Elle a notamment évoqué le cas de Jean-Luc Mélenchon : «Juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon et LFI. Je dis et je lance un appel à nos habitants des quartiers populaires, dont je suis issue. Je suis née dans le quartier le plus pauvre d'Europe. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un moudjahidine, il n'a pas été faire la guerre en Palestine. C'est un multimillionnaire de la politique, qui n'a vécu que de la politique, et qui va expliquer aux jeunes des quartiers comment il faut faire», explique la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté.

«Alors je leur dis, regardez bien à qui vous avez affaire. Regardez bien, comment ils instrumentalisent, ils manipulent le fameux vote communautaire, et comment ils instrumentalisent cette religion qu'est l'Islam. Demain, si la cause palestinienne ne leur apporte plus une voix dans les urnes, ils passeront à un autre combat, ils lâcheront le combat précédent en le jetant à la poubelle», a-t-elle conclu.

Le premier tour des élections législatives se déroulera le dimanche 30 juin prochain.