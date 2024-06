Elections législatives 2024 : plusieurs alliances locales passées entre LR et Renaissance

Si Éric Ciotti a décidé de former une alliance avec le Rassemblement national, une partie des Républicains auraient fait localement le choix d'un «pacte de non-agression» avec la majorité présidentielle.

Une tentative d'alliance avec la majorité. Selon les informations de CNEWS, dans plusieurs circonscriptions, l’absence de candidats de certaines formations politiques illustreraient pour les pro-Ciotti un accord passé par Les Républicains et Renaissance pour ces élections législatives anticipées.

Si LR nie l'existence d'un tel deal, de nombreux exemples locaux tendent à prouver l'inverse.

Dans deux circonscriptions du Var par exemple, il n'y a pas de candidats LR face à Renaissance et Horizon puisqu’il existe une possibilité de victoire du RN.

De son côté, Michèle Tabarot, présidente de la commission d’investiture des Républicains, très farouchement opposée à la ligne d’Éric Ciotti, n’aura pas de candidat de la majorité présidentielle face à elle. Un choix du maire de Nice, Christian Estrosi et du président de la Région Sud, Renaud Muselier, pour contrer le RN.

Il n’y aura pas non plus de candidat LR face à la secrétaire d’État, Sabrina Agresti-Roubache, qui a confirmé ce lundi 17 juin sur CNEWS qu’un accord local avait été passé avec la présidente LR de la métropole d’Aix-Marseille, Martine Vassal. En 2022, le RN était arrivé en seconde position au coude-à-coude avec la majorité présidentielle.

Des alliances contre le Nouveau Front Populaire

Shannon Seban (Renaissance) n'aura pas à faire face à de candidat LR (10e circonscription du Val-de-Marne) afin de maximiser ses chances de l'emporter face à l'insoumise Mathilde Panot.

Investi pour la première fois, Loïc Signor (Renaissance) n’aura pas non plus d'adversaire LR face à lui, le but étant d'éviter la réélection de Louis Boyard (Nouveau Front Populaire) dans la 3e circonscription du Val-de-Marne.

Dans la 8e circonscription du Val-de-Marne, le député sortant Michel Herbillon (LR), en lice pour un 7e mandat, ne sera opposé à aucun candidat macroniste.

Enfin, dans la Haute-Saône, le maire de Vesoul, Alain Chrétien, est candidat pour Horizons et n'aura face à lui pas de concurrence de la part des Républicains.