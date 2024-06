JO 2024 : ces stations de métro qui seront inaccessibles dès ce lundi

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, les usagers du métro vont devoir, dès ce lundi 17 mai, réadapter leurs itinéraires puisque deux stations parisiennes seront fermées, et ce jusqu’à septembre prochain. Ces stations concernent notamment trois lignes de métro.

À l’heure où la France s’apprête à accueillir des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui vont débuter dans moins d’un mois, l’événement va avoir «un impact sur le réseau de tramway et métro en Île-de-France», comme l’a indiqué la RATP vendredi 14 juin.

De ce fait, à partir de ce lundi 17 juin, les premières stations de métro devront être fermées. Ainsi, les usagers de ce transport en commun sont invités à modifier leurs itinéraires.

La fermeture de ce lundi concerne, d’abord, la station Concorde, desservie par les lignes 1, 8 et 12. Selon la RATP, «les correspondances ne seront pas assurées». L’ouverture de cette station est prévue pour le 2 septembre prochain.

De même pour la station «Tuileries», desservie par la ligne 1 et dont la fermeture restera valable jusqu’au 2 septembre prochain.

Les correspondances seront impossibles.#RATP pic.twitter.com/5UpZ0nB6nN — Ligne 1 (@Ligne1_RATP) June 13, 2024

Concernant la station Champs-Élysées Clémenceau (lignes 1 et 13), celle-ci devrait être fermée à compter du 20 juillet et jusqu’au 9 septembre prochains. En revanche, elle sera accessible entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, soit du 12 au 21 août, toujours selon la RATP.