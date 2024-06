JO 2024 : répétition générale de la cérémonie de la Seine ce lundi, à quelles perturbations faut-il s'attendre ?

La deuxième répétition générale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendra ce lundi 17 juin, à partir de 6h30. La moitié des embarcations prévues pour la cérémonie vont naviguer sur la Seine. Le montage de nouvelles infrastructures va également démarrer ce lundi.

Malgré l’actualité politique qui bouleverse tous les agendas, la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris est toujours fixée au vendredi 26 juillet. Le défilé des athlètes olympiques se déroulera ce soir-là sur la Seine, à partir de 19h30 entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, avec un final au Trocadéro. Une répétition générale est organisée ce lundi, avant un ultime défilé le 24 juin, afin de tester le parcours des embarcations qui navigueront sur la Seine.

Selon le site anticiperlesjeux.gouv.fr, de nouveaux tests seront réalisés ce lundi pour la navigation de la moitié de la flotte qui va accueillir les délégations d'athlètes, le long de la seine. Dans le détail, Les bateaux vont naviguer entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, entre 6h30 et 8h. Ils feront ensuite demi-tour, pour faire le trajet inverse, de 10h30 à 12h. Cette nouvelle répétition doit se poursuivre les jours suivants, avant un ultime défilé avec tous les bateaux qui doit se dérouler le 24 juin.

Montage de nouvelles infrastructures

Par ailleurs, le préfet de police, Laurent Nuñez, et le ministre des Transports, Patrice Vergriete, ont donné de nouveaux éléments sur les phases de montage et de démontage des infrastructures servant à l’accueil du public le long de la Seine. Dès ce lundi 17 juin, leur installation va débuter sur les quais bas. Le 26 juin, ce sera au tour du montage sur les quais hauts. À partir du 8 juillet, démarreront les chantiers sur les ponts et la passerelle piétonne Debilly (située face au musée du quai Branly). Cette phase de montage pourrait légèrement perturber la circulation aux alentours.

Le préfet a tenu à souligner que plusieurs ponts et une passerelle resteront tout de même ouverts jusqu’au 26 juillet : le pont de Sully, Notre-Dame, des Invalides et la passerelle Sédar-Senghor. Le pont d’Iéna sera fermé du 12 au 16 juillet puis à partir du 22 juillet. «Les ponts en amont d’Austerlitz et en aval d’Iéna restent ouverts à la circulation motorisée jusqu’au jour J. Ils fermeront pendant la journée du 26 juillet», précise-t-il. Une fois la grande parade terminée, les opérations de démontage des tribunes auront lieu du 27 juillet au 2 août. Le 29 juillet, est prévue la réouverture à la circulation partielle des quais hauts. La fin du démontage est fixée au 4 août.

Deux stations de métro fermées

Côté transport, les stations «Concorde» et «Tuileries» sur la ligne 1, et la station «Concorde» de la ligne 8 du métro parisien seront fermées du 17 juin au 21 septembre. Cependant, la liste des stations de métro interdites au public sera allégée par rapport à ce qui était initialement annoncé. Finalement, Sully-Morland (ligne 7) restera ouverte jusqu’au 26 juillet au matin, ce qui permettra aux voyageurs de traverser la Seine en métro. Autre nouveauté : la station Iéna (ligne 9) sera elle aussi maintenue «ouverte jusqu’au 25 juillet inclus (à l’exception du jeudi 24 juillet)», pour offrir une desserte dans ce quartier de Paris.

«L’idée est de faire de la cérémonie un moment inoubliable», a expliqué Tony Estanguet, le président de Paris 2024, qui a salué «les décisions fortes et courageuses» pour permettre aux 326.000 spectateurs de se rendre en transports dans les tribunes disposées le long de la Seine. «Nos opérations de montage de gradins vont commencer à partir de lundi (le 17 juin) et se dérouler progressivement jusqu’au 26 juillet. On a le montage de l’équivalent de deux Stades de France», a ajouté le triple champion olympique de canoë.

Pour y voir clair sur tout le dispositif, le plus simple est de consulter le site Internet anticiperlesjeux.gouv.fr, ou bien l’application Transport Public Paris 2024. Île-de-France Mobilités s’apprête à distribuer des livrets de 8 pages donnant les informations pratiques concernant les déplacements.