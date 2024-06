Le salon international de défense Eurosatory s'ouvre ce lundi

Organisé par le Commissariat général des expositions et salons, l’Eurosatory, dédié à la défense, ouvre ses portes ce lundi 17 juin au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

«Détecter, comprendre et détruire les nouvelles menaces». Voici le thème de l’édition 2024 d’Eurosatory, le salon international de la Défense et de la Sécurité terrestres et aéroterrestres, qui ouvre ses portes ce lundi 17 juin.

Best wishes for 2024 & see you soon! pic.twitter.com/kQVYL7DNTU — Eurosatory (@cogeseurosatory) January 3, 2024

Organisé tous les 2 ans par le Commissariat général des expositions et salons, ce salon de la défense comptera plusieurs centaines d’exposants provenant de pays du monde entier, au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

Pas de sociétés israéliennes autorisées

En 2022, 1.743 exposants de 62 pays étaient au rendez-vous, avec près de 62.000 visiteurs venant de 150 pays et 250 délégations officielles de 96 pays à travers le monde.

Pour cette édition, les sociétés israéliennes ainsi que celles qui leur servent d’intermédiaires ont été interdites d’accès par une décision de justice, en raison du contexte actuel à Gaza.