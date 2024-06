Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé, ce lundi 17 juin, 6 départements en vigilance jaune pour «orages» en raison des averses orageuses attendues durant la journée.

Six départements, situés entre la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté, ont été placés en vigilance jaune pour «orages» par Météo-France ce lundi 17 juin. Il s’agit de l’Allier, la Drôme, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et la Creuse.

Selon l’institut météorologique, «des pluies parfois orageuses» sont attendues dans ces départements «avant le retour du soleil en fin de matinée». «Mais dans l'après-midi sur le nord du Massif central, puis jusqu'au Jura et Vosges, des nuages se développent et donnent à nouveau des averses orageuses», a ajouté Météo-France dans son bulletin de 6h.

Une nouvelle dégradation orageuse attendue dans le sud

Et ce n’est pas tout, car la journée promet d’être pluvieuse dans quasiment la majorité de la moitié nord. «De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord, le ciel reste nuageux à très nuageux et les averses sont encore fréquentes, localement orageuses l'après-midi», a écrit Météo-France.

Dans la moitié sud, bien que la journée soit ensoleillée, une dégradation orageuse est attendue dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin.

Vigilance ces prochains jours !





➡️Dans la nuit de lundi à mardi des devraient remonter sur nos régions, pouvant localement être forts.



➡️De nouveaux pouvant entraîner une vigilance particulière devraient toucher la région dans la nuit suivantehttps://t.co/PwiL6iSdqW pic.twitter.com/AVTGYEsNYY — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) June 16, 2024

Du côté du mercure, les températures devraient grimper durant la journée. Elles devraient atteindre 18 à 23 °C de la Bretagne aux Hauts-de-France, de 21 °C à 26 °C sur le reste de la moitié nord, et jusqu’à 32 °C sur le Sud-Ouest.