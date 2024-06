Pension de réversion : dans quels cas peut-elle être réduite ?

Selon l’évolution de la situation du conjoint survivant, la pension de réversion peut diminuer, voire disparaître.

La pension de réversion correspond à la possibilité de toucher après la mort de son conjoint une partie de la retraite dont il bénéficiait, ou dont il aurait bénéficié s'il avait vécu. Elle est destinée à assurer à la personne veuve un niveau de vie correct. Elle correspond à 54% de la retraite que percevait ou aurait pu percevoir son conjoint décédé pour les régimes de bases. Tous les régimes de retraite versent des pensions de réversion, toutefois les taux sont différents et les conditions varient.

Les conditions pour bénéficier de la pension de réversion de son conjoint décédé

De nombreuses conditions peuvent venir restreindre l'accès au droit à la pension de réversion.

l'âge

Il faut avoir au moins 55 ans, mais ce seuil peut être abaissé à 51 ans si votre conjoint ou ex-conjoint a disparu avant le 1er janvier 2009.

Le mariage

Il est nécessaire d'avoir été marié avec la personne décédée : un concubinage ou un PACS ne vous permet pas de bénéficier de la pension de réversion, y compris si vous avez eu des enfants avec le défunt.

Le niveau de revenus

Il ne faut pas dépasser 24.232 euros de revenus annuels bruts si vous vivez seul, ou 38.771,20 euros si vous êtes en couple. Le niveau de ressources personnelles et professionnelles ou celles de votre nouveau ménage est examiné sur les 3 mois avant le début de votre retraite de réversion.

Si votre conjoint a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée proportionnellement à la durée de chaque mariage.

Une pension qui peut être réduite

Une fois reçue, il est possible qu'elle soit réduite : dans quels cas ?

vous êtes à nouveau en couple

Si vous êtes à nouveau en couple, la somme peut être abaissée en fonction de l’augmentation de vos ressources. Vous n’êtes pas concerné par cette condition si votre conjoint était fonctionnaire ou avocat.

Les revenus considérés pour calculer la pension de réversion sont : les revenus d’activités avec une déduction de 30%, les allocations et les revenus de remplacement, ainsi que les biens mobiliers comme immobiliers. Attention : seuls les régimes de base du privé adoptent ce système, les autres régimes n’imposent aucune condition de ressources pour le droit à la réversion. Parmi les revenus non pris en compte figurent : les rentes ayant pour origine l’épargne du défunt, les pensions de retraite, les revenus du patrimoine et les prestations sociales.

Le remariage

Si vous vous remariez, il est possible que votre pension de réversion diminue. Dans le cas de la fonction publique, le conjoint survivant perd son droit à la réversion s’il se marie. Pour les régimes complémentaires, à l’exception du régime des indépendants, votre remariage supprime votre droit à réversion, qu’importe votre niveau de ressources.

Des réformes à venir ?

La condition du mariage pour bénéficier de la pension de réversion est, selon le Conseil d’orientation des retraites (Cor), vouée à disparaître. Le Cor souhaite en effet adapter le système de la pension de réversion aux transformations sociétales, et particulièrement à la fin du mariage quasi-systématique. Il est notamment envisagé que le droit à cette pension soit ouvert aux couples pacsés ou en concubinage, avec une condition de durée minimum de vie commune.

Une harmonisation des règles de calcul de la pension de réversion est également envisagée. Son montant représenterait désormais deux tiers de la retraite du conjoint décédé, moins un tiers des revenus touchés par le conjoint survivant.

Les propositions définitives du Cor seront présentées au gouvernement fin 2024.