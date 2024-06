«Bien sûr, le fait de s'appeler Le Pen, ça aide» : Marie-Caroline, la sœur de Marine Le Pen, est candidate aux législatives dans la Sarthe

Marie-Caroline Le Pen, sœur aînée de Marine Le Pen et candidate du Rassemblement National (RN) aux élections législatives, a défendu ce mardi sa candidature dans la Sarthe, affirmant ne «pas avoir été parachutée» dans cette circonscription, bien que «le fait de s'appeler Le Pen, ça aide».

À 64 ans, l’aînée des filles de Jean-Marie Le Pen tente sa chance dans la quatrième circonscription de la Sarthe, un bastion précédemment détenu par l'ex-Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon. Reconnaissant ne pas être originaire de la région, elle a justifié sa candidature en déclarant répondre «à l'appel des militants» du RN. Jusqu'ici conseillère régionale en Île-de-France, elle a connu des échecs électoraux dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Le pen, un Nom qui Pèse

A peine présentée, la candidature de Marie-Caroline Le Pen a fait l'objet de controverses. «Bien sûr, le fait de s'appeler Le Pen, ça aide», a-t-elle concédé. Le poids du patronyme Le Pen, synonyme de l'histoire du RN, pourrait effectivement jouer un rôle déterminant dans sa campagne.

Élise Leboucher, députée sortante de la quatrième circonscription de la Sarthe et membre du Nouveau Front Populaire, a critiqué sur le réseau social X ce qu'elle appelle une «héritière parachutée».

En réponse, Mme Le Pen a affirmé ne pas avoir «été parachutée contre l'avis des gens» et d'avoir eu «l'assentiment» des militants locaux. De plus, elle critique la nouvelle alliance du Nouveau Front Populaire, la qualifiant d'«extrêmement dangereuse», regroupant «la gauche sociale jusqu’à l’extrême gauche violente et antisémite».

un retour en force dans la politique

Marie-Caroline Le Pen n’est pas une nouvelle venue dans le monde politique. En 1988, elle avait quitté le Front National pour rejoindre Bruno Mégret dans son Mouvement National Républicain (MNR). Cependant, elle s’est réconciliée avec sa famille et est revenue au Front National en 2016, qui a été rebaptisé Rassemblement National deux ans plus tard.

La dynamique électorale dans la Sarthe est favorable au RN, comme en témoignent les résultats des élections européennes de juin dernier où le parti a obtenu 35,87% des voix, devant la liste de la majorité et celle du PS-Place publique.

La quatrième circonscription de la Sarthe avait déjà failli basculer RN lors des législatives de 2022, signalant une potentielle victoire pour Marie-Caroline Le Pen.