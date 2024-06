Élections législatives 2024 : «Le danger et le péril sont aux portes de la République française», alerte Jordan Bardella

«Le danger et le péril sont aux portes de la République française (...) cette coalition a fait le choix de la radicalité et de l'insurrection», alerte Jordan Bardella, président du Rassemblement national, au sujet du Nouveau Front populaire dans La Grande Interview de CNEWS, ce mardi, avant les élections législatives 2024.

Invité de La Grande Interview CNEWS-Europe 1 de ce mardi 18 juin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est revenu sur l’alliance de la gauche, le «Nouveau Front populaire», considérant que celle-ci présente «un danger et un péril» pour la France.

«Le danger et le péril sont aux portes de la République française. On a une coalition qui réunit tous les partis de gauche et d’extrême-gauche, qui a fait le choix de la radicalité et de l’insurrection et qui investit aux élections des gens qui sont fichés S», a dit Jordan Bardella en référence à Raphaël Arnault.

Ce dernier fait «partie de la mouvance d’ultra-gauche, qui attaque nos forces de l’ordre et nos commerces, qui piétine les champs de nos agriculteurs et qui utilise la violence, le chaos et le désordre comme méthodes d’action politique», a ajouté le président du Rassemblement national (RN).

Selon Jordan Bardella, «le péril est aux portes du pouvoir à cause de cette coalition de gauche dans laquelle on voit François Hollande, qui a été le président ayant fait face en 2015 aux attaques terroristes de Charlie-Hebdo, du Bataclan, de l’Hyper-Cacher et du Stade de France et qui se retrouve dans la même coalition que Philippe Poutou, dont le mouvement politique est poursuivi pour apologie de terrorisme parce qu’il a applaudi aux atrocités du Hamas le 7 octobre dernier».

«Il y a dans cette coalition des gens qui nous expliquent que le Hamas est un mouvement de résistance. On a des gens qui légitiment un antisémitisme dans notre société. Le danger est présent, il est aux portes du pouvoir. Le choix est simple. Au second tour des élections législatives, ce sera soit l’extrême-gauche, soit nous. Soit Jean-Luc Mélenchon, soit moi», a conclu Jordan Bardella.