Élections législatives 2024 : Manon Aubry accuse Manuel Valls de porter le slogan «plutôt Hitler que le Front Populaire»

De vifs échanges ont eu lieu ce mardi 18 juin entre Manon Aubry (LFI) et Manuel Valls (ex-PS). La députée européenne a accusé l'ancien Premier ministre de soutenir le slogan «plutôt Hitler que le Front Populaire».

Une ambiance électrique. Ce mardi 18 juin, Manuel Valls et Manon Aubry étaient invités à débattre sur RTL. Le ton est rapidement monté entre les deux figures de gauche.

«Ce que vous êtes en train de faire, ça porte un slogan : "plutôt Hitler que le Front Populaire". Monsieur Valls, l’Histoire vous jugera», a déclaré Manon Aubry. Levant les yeux au ciel, le principal intéressé a répondu avec ironie, «l’Histoire nous jugera tous Madame».

«Vous me traitez de traître. C’est l’insulte en permanence», a repris l'ancien Premier ministre de François Hollande.

«Je sais bien que c’est difficile d’assumer ce que vous avez fait mais vos actes parlent pour vous-même. En faisant ce que vous êtes en train de faire, vous faites monter le Rassemblement national», a renchéri l'élue insoumise.

«Je pense à des millions de gens qui sont en train de nous écouter ce matin et qui peut être depuis plus d’une semaine ont la boule au ventre parce que si le 7 juillet le RN l’emporte, ce sera la préférence nationale à tous les étages (...) Voilà le projet que je combats. Si vous voulez mettre toute votre énergie à combattre le projet de gauche que vous avez trahi, c’est votre affaire», a-t-elle poursuivi.

«Oui toute mon énergie contre le Rassemblement national et la France insoumise, ça oui», a conclu Manuel Valls, qui plus tôt ce mardi avait déclaré : «Dès le premier tour, j'appelle à voter pour les candidats qui défendent la République, et donc pour résumer ni RN, ni LFI».