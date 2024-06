JO 2024 : Valérie Pécresse appelle à une trêve politique cet été

Alors que se tenait ce matin une séance du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité à un peu plus d'un mois des JOP de Paris 2024, Valérie Pécresse a appelé à «une trêve politique» sur la période estivale.

Une déclaration qui intervient en plein tumulte. À un peu plus de dix jours du premier tour des élections législatives anticipées, provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les manœuvres politiques sont belles et bien lancées.

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d'IDFM a solennellement appelé ce lundi à une «trêve politique», durant ce été, en marge du Conseil d'administration du Sydicat des transports franciliens.

«On doit être à la hauteur»

«Il se trouve que des turbulences politiques vont se dérouler à quelques semaines d’un événement mondial durant lequel la France va être regardée par le monde entier. Et cet événement mondial, les Jeux olympiques et Paralympiques, a mobilisé des centaines de milliers de Français, qui depuis des années, travaillent à préparer ces Jeux», a-t-elle annoncé, mettant la classe politique face à sa responsabilité.

«J’appelle vraiment chacun d’entre vous, par-delà nos étiquettes politiques et nos appartenances à respecter une forme de trêve olympique. C’est un événement majeur qui se déroulera dans notre région. On doit être à la hauteur. C’est le pays et l’image du pays qui est en jeu. Donc j’aurai l’occasion de reparler de ce sujet évidement après les législatives, mais je pense vraiment qu’on a besoin de montrer une unité nationale autour de ces Jeux et de les protéger des turbulences politiques», a poursuivi l'ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2022.

Les Français sont appelés aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains à l'occasion des élections législatives, conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron le 9 juin dernier, date à laquelle le RN est arrivé en tête du scrutin des élections européennes.