Jordan Bardella : «Je suis gêné de voir ces sportifs, qui gagnent beaucoup d’argent, donner des leçons à des gens qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois»

«Je suis gêné de voir ces sportifs, qui gagnent beaucoup d’argent, donner des leçons à des gens qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois», a taclé ce mardi sur CNEWS le président du RN Jordan Bardella, après les sorties de Kylian Mbappé et Marcus Thuram notamment au sujet des élections législatives.

Une réponse attendue. Invité de la Grande Interview sur CNEWS, ce mardi matin, Jordan Bardella est revenu sur les prises de parole de Kylian Mbappé et Marcus Thuram concernant l'actualité politique du pays. Les deux joueurs de football de l'équipe de France avaient laissé entendre que les Français devaient se mobiliser pour «contrer les extrêmes» lors pour prochain scrutin legislatif. Une prise de position à laquelle Jordan Bardella a vivement réagi : «J'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs, que ce soit Marcus Thuram ou Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. (...) Il faut respecter les Français, il faut respecter le vote de chacun», a expliqué le président du Rassemblement national.

«Quand on a la chance d'avoir un très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet-privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs, qui gagnent beaucoup d’argent, donner des leçons à des gens qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés avec des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leurs valeurs dans le pays», a-t-il ajouté.

«Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement»

Interrogé sur une phrase de Kylian Mbappé qui avait déclaré : «J'espère qu'on sera encore fiers de porter le maillot Bleu le 7 juillet», Jordan Bardella a répondu au capitaine de l'équipe de France : «Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Je trouve ça un peu dommage, mais je crois qu'il faut respecter chacun et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traversent le pays et les Français, ces leçons de morale soient très appréciées par les gens», a conclu l'eurodéputée.

Malgré cette polémique, les joueurs de l'équipe de France ont remporté le premier match de leur Euro lundi face à l'Autriche (1-0).