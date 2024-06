L’architecte du ministère des finances à Bercy, Paul Chemetov, est décédé à 95 ans

L’architecte Paul Chemetov, qui restera célèbre pour le siège du ministère des Finances dans le quartier de Bercy à Paris, est décédé lundi, a-t-on appris auprès de sa famille.

Paul Chemetov, natif de Paris, s’est éteint à l’âge de 95 ans à son domicile dans la capitale. Fils d’émigrés russes, dont l’illustrateur Alexandre Chemetoff dit Chem, ce diplômé des Beaux-Arts de Paris a été influencé par les conceptions du Corbusier. Figure majeure de l’architecture et de l’urbanisme en France, il a remporté de nombreux concours publics d’architecture lui permettant de réaliser plusieurs édifices, notamment en région parisienne.

Le «paquebot» de Bercy, bâti entre 1984 et 1989, permet de regrouper le ministère des Finances dans un seul quartier. «Bercy est le seul bâtiment administratif construit perpendiculairement à la Seine», souligne sur son site internet le ministère, relevant sa «symbolique médiévale», avec des douves et une porte d’honneur en bronze.

Paul Chemetov a également conçu la réhabilitation de la Grande Galerie de l’évolution du Muséum d’histoire naturelle à Paris, la place Carrée au sein du Forum des Halles ou la prolongation de l’axe Tuileries-Étoile au-delà de La Défense. Mais également l’ambassade de France en Inde. Certaines de ses réalisations, critiquées pour leur esthétique démodée, ne lui ont pas survécu.

En banlieue sud de Paris, il a attaqué en justice les démolitions dans le département de l’Essonne d’un immeuble d’habitation à Courcouronnes et celle du siège de l’Assurance-maladie à Vigneux-sur-Seine mais il a perdu les deux fois. Longtemps adhérent au Parti communiste, il se disait au service des habitants les plus modestes. Il avait ainsi pu coordonner la rénovation en 2015 de l’imposant immeuble des Coursives à Pantin (Seine-Saint-Denis), plus de 30 ans après en avoir supervisé sa construction.