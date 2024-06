Orages, canicules, inondations... Il n'y a jamais eu autant d'épisodes de vigilance rouge et orange qu'en 2023 en France

Météo-France a dévoilé ce mardi le bilan des alertes vigilance sur l'année 2023, qui s'est avérée être historique, avec le nombre le plus haut d'avertissements émis.

Une année record. L'établissement public Météo-France a publié ce mardi 18 juin un bilan portant sur les épisodes de vigilance émis sur l'année 2023 et le résultat est détonnant. L'an passé, 81 épisodes de vigilance orange ou rouge ont été constatés, soit 75 orange et 6 rouge.

D'après les données de l'agence météorologique, l'année la plus délicate en termes d'épisodes restait 2018, avec 76 épisodes de vigilance orange et rouge.

Sur l'année 2023, 99,4% des départements ont été concernés par des épisodes orageux, inondations, ou des vents qui ont conduit à des alertes vigilance orange ou rouge.

Quel bilan pour la #Vigilance en 2023 ?





81 épisodes de Vigilance orange ou rouge, nombre le plus élevé depuis la création du dispositif





99,4 % des départements affectés par des conséquences significatives ont été placés en Vigilance orange ou rouge (1/2) pic.twitter.com/pUnGSFhuX0 — Météo-France (@meteofrance) June 18, 2024

Les orages, première préoccupation

Dans le détail, la principale cause des déclenchements des deux derniers échelons des vigilances reste les orages, avec 24 avertissements sur l'année 2023 en métropole (hors épisodes de crues).

Viennent ensuite les alertes portant sur les pluie-inondations (18) et vent (16).

Et avec quelle anticipation ?





En 2023, les trois quarts des épisodes de #Vigilance ont été activés + de 6h avant la survenue du phénomène dangereux et de ses impacts, permettant notamment la protection des populations.





Pour retrouver le bilan complet : https://t.co/bPvHirL96S pic.twitter.com/Nxh0zHmTM1 — Météo-France (@meteofrance) June 18, 2024

Dans son rapport détaillé, Météo-France rappelle plusieurs épisodes marquants de l'année écoulée dont le 11 juillet, où 5 départements avaient été placés en vigilance rouge pour des orages, et 21 autres en orange.

Ce jour-là, plus de 1.400 interventions de secours avaient été recensés sur l'ensemble du territoire, et des chutes de grêle avaient accompagné les violentes rafales dans l'Allier, Puy-de-Dôme et le Rhône.

Le 2 novembre 2023, le passage de la tempête Ciaran avait également conduit au déclenchement de vigilances orange et rouge. 1,2 million de personnes s'étaient vu privées d'électricité et une quarantaine de blessés avaient été déplorés, en plus des deux individus retrouvés morts.