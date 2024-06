Pluie et inondation : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Quelque 13 départements ont été placés en vigilance jaune pour pluie et inondation par Météo-France ce mardi 18 juin.

Une journée marquée par les précipitations. Le temps de ce mardi sera particulièrement orageux et pluvieux dans l’Hexagone, conduisant l’institut météorologique à placer 13 départements pour risques de pluie et d’inondation.

@Météo-France

Dans le détail, les départements concernés par cette vigilance jaune sont les suivants : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne, l’Oise, la Seine-Maritime, l’Eure, le Cher, l’Indre, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne et les Landes.

Un temps lourd et orageux

Ce matin, les pluies orageuses de la nuit sur le nord-ouest et le centre se décaleront rapidement vers le nord et s'évacueront en Belgique à la mi-journée. Néanmoins, des pluies faibles persisteront toute la journée le long de la Manche, avec un vent soutenu.

Plus tard dans la journée, le temps s’alourdira et des orages se déclencheront sur la Nouvelle Aquitaine, puis se propageront en fin de journée sur le centre, et en soirée sur le bassin parisien puis le nord-est. Ces mêmes orages pourront donner lieu à de fortes intensités pluvieuses avec un risque de grêle.

Sur une moitié sud-est du pays, de l'Occitanie aux Alpes et à l'Alsace, le temps restera calme, chaud et ensoleillé malgré des bancs de nuages élevés. Le vent de sud à sud-est sera faible en général, modéré dans le domaine de l'Autan et en vallée du Rhône.

Côté températures, les minimales iront de 12 °C à 16 °C sur la moitié nord, 15 °C à 19 °C au sud. Les maximales quant à elles varieront entre 16 °C et 21 °C en Bretagne et le long de la Manche, 22 °C et 27 °C des Pays de la Loire à la frontière belge, et entre 27 °C et 31 °C sur le reste du pays, avec localement des pointes à 32 °C ou 33 °C en Provence.