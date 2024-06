Sable du Sahara en France : voici les régions qui seront touchées par le phénomène dès ce mercredi

Une dépression qui se forme au large du Portugal en raison d’un courant d’ouest océanique va faire remonter ce mercredi 19 juin dans une grande partie de la France des poussières désertiques provenant du désert du Sahara.

La poussière du Sahara de retour dans les trois-quarts de l’Hexagone ce mercredi. Alors que la France est confrontée à un fort épisode orageux ce mardi, avec cinq départements en vigilance orange et une cinquantaine en jaune, un autre phénomène météorologique important devrait toucher l’Hexagone dès jeudi.

Une dépression au large du Portugal, liée au passage d’un courant océanique, devrait survoler le désert du Sahara et former ainsi une tempête de sable qui remontera du sud vers l’est de la France ce mercredi puis ce jeudi, selon les prévisions de Météo-France.

Vers le retour des poussières désertiques?





Ce début de semaine, changement de configuration. Une dépression s'isole au large du Portugal, redresse alors le flux au sud et l'accélère. Un jet s'étire alors entre Algérie/Maroc et le sud-est du pays... pic.twitter.com/ssurM9PJoY — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) June 16, 2024

«L'axe de vent va longer les Baléares et la côte est espagnole, puis débouler sur les Pyrénées et le pourtour méditerranéen», a expliqué Guillaume Séchet, météorologue, pour Actu.fr.

«Nous aurons du sable qui va arriver dès mercredi via le sud de la France, en particulier le pourtour méditerranéen et la Corse, puis remonter jeudi jusqu’à l’est. Beaucoup de poussières vont franchir la partie est des Pyrénées et remonter les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère, puis atteindre l'est du bassin parisien, puis l'est de la France et Bruxelles», a complété Yann Amice, également météorologue, pour le même journal.

Les deux spécialistes ont estimé que l’ensemble du pays, à l’exception du nord-ouest de l’Hexagone, devrait être touché par le phénomène, notamment la Bretagne, la Normandie et la façade Atlantique. Ils ont affirmé que le pic de ces poussières désertiques est prévu pour mercredi et jeudi avant que l’air océanique ne gagne du terrain.

Petite précision : le ciel ne devrait pas être ocre mais plutôt «laiteux» avec «une brume un peu lugubre» selon les deux météorologues car la densité de poussières ne sera pas assez importante.