Elections législatives 2024 : pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus nombreux à voter pour le RN ?

En France, depuis plusieurs années, les jeunes sont de plus en plus nombreux à voter pour le Rassemblement national. Une tendance qui devrait se confirmer lors des prochaines élections législatives.

Une popularité grandissante. Les jeunes sont de plus en plus attirés par le Rassemblement national. Selon notre sondage OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD du 13 juin, 35 % des 18-24 ans ont l'intention de voter pour le Rassemblement national lors des prochaines élections législatives. Chez les 25-34 ans, 29 % prévoient de voter pour le parti présidé par Jordan Bardella.

Une tendance à la hausse qui s'explique par les sujets abordés par le RN selon Luc Gras : «Les sujets relatifs à l'identité, donc l'immigration et la sécurité, les jeunes sont très réactifs par rapport à cela. Il y a un danger de submersion du pays selon eux», explique le politologue.

JORDAN BARDELLA APPRécié des jeunes

Avec un président de parti âgé de 28 ans, le Rassemblement national a su parler aux jeunes, grâce notamment à l'utilisation des réseaux sociaux : «Jordan Bardella est très actif, notamment sur les supports comme TikTok avec plus de 1,5 million de followers. Il est très actif. Son physique et sa grande taille, certains disent que c'est un Chirac moderne. Il y a toujours en politique, l'image et le physique qui jouent énormément», ajoute le politologue, Luc Gras.

À moins de deux semaines du premier tour des élections législatives, avec un taux d'abstention important chez les jeunes, leur vote reste un enjeu majeur.