Élections législatives 2024 : qui est Anthony Gest, le plus jeune candidat du scrutin ?

Les élections législatives anticipées arrivent à grands pas et de nombreux nouveaux candidats ont fait leur entrée en campagne pour la première fois. C'est notamment le cas d'Anthony Gest, qui, a tout juste 19 ans, est le plus jeune candidat de ce scrutin.

Tout juste électeur et déjà candidat. Anthony Gest est le plus jeune candidat à se présenter pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. Il s'est confié à CNEWS sur cette aventure électorale.

Étudiant en capacité de droit à la Sorbonne et en relations internationales et sciences politiques à HEIP, Anthony Gest s'est investi en politique très jeune en devenant dès janvier 2021 militant pour le parti présidentiel Renaissance (ex-LREM).

«Le 9 juin, j'étais devant ma télévision, en train de regarder les résultats des élections européennes. Ils m'ont interloqué, le poids des extrêmes dans ses résultats étaient ahurissants pour moi. Dans la foulée de la dissolution de l'Assemblée nationale, je me suis demandée ce que je pouvais faire pour m'engager davantage sur ce sujet et me battre. J'en suis venue à la conclusion que me présenter aux élections, c'était encore la meilleure façon de le faire», a-t-il raconté.

Candidat de la jeunesse

Originaire de la Somme, Anthony Gest a alors proposé sa candidature à Renaissance dans la 4e circonscription du département. «Au début, je me suis demandé s’ils allaient accepter. Je me suis dit autant demander et tout le monde a été très enthousiaste dès le début, on me fait confiance et je suis honoré qu’à 19 ans un parti présidentiel m'investisse», a-t-il confié à CNEWS.

Une jeunesse qui pourrait faire reculer ses potentiels électeurs mais qui aux yeux du candidat de la Somme est aussi une force.

«Oui, je suis jeune mais l'on peut voter à 18 ans, on peut être candidat à 18 ans, on est citoyen à 18 ans et je ne pense pas qu'il y ait de sous-citoyen. Je pense que tout le monde mérite d'être représenté à l'Assemblée nationale», a expliqué Anthony Gest.

«Je n’ai peut-être pas la même expérience que des candidats plus âgés que moi», a-t-il admis, tout en ajoutant : «mais je vis un quotidien de citoyen. Je suis étudiant et je pense que les étudiants méritent d’être représentés à l’Assemblée nationale. Je pense que les jeunes ont aussi des revendications, qui ne sont pas les mêmes que d’autres générations».

Une candidature face à un ténor du Rassemblement national

S'il est motivé et veut devenir le représentant de ces concitoyens, Anthony Gest va devoir affronter le député sortant de la circonscription, Jean-Philippe Tanguy, figure montante du Rassemblement national.

Candidat, Anthony Gest pourrait aussi être porteur de la flamme olympique le 6 juillet. Une possibilité mise à mal par l'élection puisque politiques et religieux ne sont pas autorisés à être relayeurs.

«C’est compromis pour le moment. J'étais super content d'avoir été sélectionné et encore une fois honoré. Tout va dépendre du résultat du 30 juin. Si je ne suis plus candidat pour le second tour, rien ne m'empêche de porter la flamme olympique et j'irai avec grand plaisir. Si je suis toujours candidat et bien, je renoncerai et je porterai la flamme des idées et la flamme de mon parti», a-t-il conclu.