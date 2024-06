Fête de la musique 2024 : quel temps fera-t-il ce vendredi ?

Alors que, malgré des températures un peu plus chaudes, les perturbations sont au rendez-vous depuis le début de la semaine, les orages et les averses devraient se poursuivre durant les prochains jours. Néanmoins, quelques éclaircies pourraient être aperçues durant la journée du vendredi 21 juin, soit le jour de la fête de la musique.

Depuis le début de la semaine, le ciel grisâtre, les averses et les orages sont au rendez-vous et le soleil se fait de plus en plus rare, notamment en région parisienne. Et en raison d’une goutte froide, les perturbations devraient se décaler vers l'Espagne, au cours des journées du mercredi 19 et jeudi 20 juin. Par conséquent, cela va entraîner «des remontées orageuses» sur la France, selon Météo-France.

«Le risque orageux sera quasiment généralisé, n’épargnant quasiment aucune région, excepté une partie des côtes de la Manche, et de l’autre côté la Provence et la Corse. Des orages forts seront encore possibles sur de nombreuses régions durant ces deux jours», prévient le service météorologique.

Mais à l’approche de la Fête de la musique, vendredi 21 juin, les dégradations météorologiques devraient se poursuivre, avec des éclaircies qui devraient être aperçues, de temps à autre, dans plusieurs départements de la moitié nord, et notamment en région parisienne.

Des averses et des éclaircies

«Le risque d'orages se limitera principalement à une petite frange est du pays, ils pourront encore être localement forts près des frontières. Ailleurs, on conservera des averses, plus ponctuelles mais localement soutenues, avec des températures un peu fraîches pour la saison», a écrit Météo-France.

Les averses sont notamment attendues à Brest, à Amiens, à Lille, à Metz, à Strasbourg, à Paris et jusqu’à Toulouse et Biarritz. Le temps pluvieux devrait concerner la majorité du territoire. Le pourtour méditerranéen devrait, lui, être épargné par ces dégradations et les éclaircies devraient se faire de plus en plus fréquentes, comme à Montpellier, à Marseille ou encore à Perpignan.

Du côté des températures, les maximales devraient être comprises entre 18 et 25 °C dans la moitié nord, et entre 21 et 27 °C dans le sud.