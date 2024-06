Gérald Darmanin annonce qu'il va proposer la dissolution du groupe d'ultradroite GUD

Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi 19 juin, son intention de proposer la dissolution du GUD (Groupe union défense), un syndicat étudiant d’ultradroite connu pour ses actions violentes.

Il travaille sur le dossier depuis neuf mois. Gérald Darmanin a annoncé vouloir proposer au président de la République une dissolution du GUD (Groupe union défense). Ce groupuscule d'extrême droite, fondé en 1970 et réactivé en 2022, est connu pour ses actions violentes, ses agressions physiques et verbales, ainsi que sa proximité avec des membres du Rassemblement national, selon le ministre de l'Intérieur.

«C'est un groupe très ami avec beaucoup de gens du Rassemblement national», raconte Gérald Darmanin. Jordan Bardella a appelé le ministre de l'Intérieur «à un peu plus d'humilité et à commencer à faire ses cartons» et promis de dissoudre «toutes les organisations d'ultragauche et d'ultradroite», y compris le GUD.

Jordan Bardella promet de dissoudre «toutes les organisations d'ultragauche et d'ultradroite»

La semaine dernière, quatre de ses militants avaient été condamnés pour leur participation à une agression homophobe à Paris alors qu'ils «fêtaient» la victoire du RN aux élections européennes.

Plusieurs groupuscules d'ultradroite ont été dissous ces derniers mois par le gouvernement.

Ainsi, l'association d'ultradroite lilloise La Citadelle, qui s'était vu interdire l'organisation d'une soirée intitulée «Qu'ils retournent en Afrique» en février 2023. Elle a été dissoute en février en Conseil des ministres.

Le ministère de l'Intérieur a engagé début mai la dissolution du groupuscule d’ultradroite lyonnais Les Remparts, ainsi que de deux associations gérant un bar et une salle de sports fréquentés par ses militants. Le décret n'a toujour pas été adopté en Conseil des ministres.