Métro Ligne 14 : la gare Aéroport d'Orly inaugurée ce mercredi, à cinq jours de l'ouverture aux voyageurs

La gare Aéroport d'Orly du métro 14 a été inaugurée ce mercredi 19 juin, à cinq jours de son ouverture au public, permettant ainsi aux voyageurs de se rendre directement aux terminaux depuis la capitale.

Une architecture et une décoration époustouflantes. La gare Aéroport d'Orly a été présentée ce mercredi en présence d'un parterre d'élus et d'officiels, à cinq jours des premiers passages de la ligne 14 du métro parisien.

Implantée au niveau de l’ancien parking P0 de l’aéroport Paris-Orly, elle se situe à proximité du nouveau bâtiment de jonction Orly 3 qui relie les terminaux anciennement appelés Orly Sud et Orly Ouest.

Conçue par l'architecte François Tamisier, cette nouvelle gare verra transiter 95.000 personnes par jour. Ces derniers pourront rejoindre Gare de Lyon en à peine plus de vingt-trois minutes grâce à la ligne du métro au logo violet. Le maire de Saint-Ouen-sur-Seine et président du conseil de surveillance de la Société des Grands Projets, Karim Bouamrane, a salué «un outil puissant visant à renforcer l’égalité. On change de paradigme avec des trajets plus courts entre Orly et Paris», a-t-il indiqué, mettant cette étape clef au rang de projet républicain.

Un travail artistique exceptionnel

Pour ce «premier ouvrage achevé» présenté par la Société des Grands Projets, comme l'a rappelé son président du directoire Jean-François Monteils, plusieurs œuvres artistiques ont été imaginées.

La première, visible dès la descente des passagers depuis le hall vers les quais du métro 14, est une fresque de l'artiste portugais Vhils (Alexandre Farto), baptisée «Strates urbaines».

©Société Grands Projets

Réalisée avec plus de 11.000 carreaux de faïence traditionnels portugais (azulejos), la fresque de plus de 35 mètres de long et 7 mètres de large (245 m2) incarne à la fois le Grand Paris, les habitants et plusieurs bâtiments emblématiques tels que la tour Eiffel ou encore le Centre Pompidou.

©Société Grands Projets

«Mon objectif était de créer une œuvre qui humanise cette gare, qui reflète son pouvoir et le fait de connecter les gens. Je voulais capturer l'essence de Paris, dépeindre des visages représentants la population très diversifiée de cette ville», a raconté le street-artiste qui a commencé par embellir illégalement les murs des rues de Lisbonne.

«Donner aux enfants l'envie de rêver»

L'autre artiste ayant laissé sa patte sur les quais du métro 14 au sein de cette nouvelle gare Aéroport d'Orly n'est autre que le dessinateur Edmond Baudoin.

©CNEWS

Plusieurs dessins de l'artiste de 82 ans ont été disséminés tout au long du quai. Son œuvre intitulée «Jeux d'enfants» porte bien son nom et entend devenir un héritage pérenne.

«Quand j'étais petit, mon rêve était de dessiner. Aujourd'hui je veux transmettre ces messages positifs, et d'imaginer que la réalité peut dépasser les rêves», a confié Edmond Baudoin.

©CNEWS

«J'espère que les enfants qui transiteront par le métro après être sortis de l'avion pourront apprécier ces dessins et qu'ils pourront même grandir avec eux», a ajouté l'artiste.

Prochaine étape pour la gare Aéroport d'Orly, son ouverture au public ce lundi 24 juin. L'été prochain, la nouveau terminus au sud de la ligne 14 offrira la correspondance avec le tramway T7 et, à l'horizon 2027, avec la ligne 18 du Grand Paris Express.