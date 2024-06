Montargis : un an après les émeutes, la sécurité est devenue un enjeu majeur pour les habitants

Un an après les émeutes qui ont touché la France à la suite de la mort du jeune Nahel, de nombreuses villes sont encore marquées par ces violences. Notamment à Montargis (Loiret) où la sécurité est devenue un enjeu majoritaire pour les habitants.

De tristes souvenirs. Dans les rues de Montargis, les dégâts sont toujours visibles, un après les violentes émeutes de juin dernier. La pharmacie, placée dans un lieu clé du centre-ville, s'était effondrée après avoir entièrement brûlé. Une perte qui a laissé des traces dans la tête des Montargois : «Là, il y avait une pharmacie qui était complète et super et voilà, ça a été démoli par les manifestants. Ce qui est arrivé, ce n'est pas permis, c'est scandaleux. Quand on voit toutes les boutiques de la rue qui ont été pillées... On est en France ou on est où là ?» s'interroge Françoise, une habitante de la ville.

Saccagé en quelques heures par 200 casseurs, Montargis a été fortement impacté par les émeutes. Depuis, la sécurité est devenue un enjeu majeur pour les habitants qui avouent avoir changé certaines de leurs habitudes : «Je ne me balade plus le soir ici, c'est clair. La journée, c'est bien mais le soir c'est un peu plus insécurisant», explique une Montargoise au micro de CNews.

La sécurité des enfants est une préoccupation présente dans la tête des parents de cette ville : «Laisser nos adolescents sortir, comme nous le faisions à l'époque. Aujourd'hui, on réfléchit un peu plus à la question sans tomber dans une parano, c'est comme ça, c'est un fait, c'est du réel», explique Maeva, mère à Montargis.

Entre 5 et 10 millions d'euros de dégâts liés aux émeutes sont à déplorer pour cette ville de 14.000 habitants.