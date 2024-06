Viol d'une jeune fille juive à Courbevoie : Gabriel Attal appelle «l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme»

Invité sur TF1 ce mercredi 19 juin, Gabriel Attal est revenu sur le viol à Courbevoie d'une enfant juive de 12 ans par trois mineurs. Le Premier ministre a appelé «l’ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l’antisémitisme», dénonçant des faits «abjects insupportables, inqualifiables».

«Ce qui s'est passé est absolument abject». Ce mercredi 19 juin, Gabriel Attal était l’invité du 20h de TF1 et est revenu sur le viol en réunion à Courbevoie (Hauts-de-Seine) d’une jeune fille de 12 ans de confession juive par trois mineurs.

«Ce qui s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable», a d’abord déclaré le Premier ministre qui a ensuite adressé une pensée à la victime et à ses proches. «J’appelle véritablement l’ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l’antisémitisme», a-t-il ajouté.

«Assez des discours qui banalisent. Assez des propos qu’on tolère, qui installent dans le pays un climat qui est mortifère», s’est indigné Gabriel Attal en référence à la hausse du phénomène en France depuis l’attaque du 7 octobre. Lors d’un dîner organisé par le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) en mai dernier, ce dernier avait fait état de 366 actes antisémites recensés sur les trois premiers mois de 2024. Un chiffre en hausse de 300% par rapport à la même période en 2023.

EN DIRECT | Je réponds aux questions de Gilles Bouleau sur TF1. https://t.co/ePv2XUqHXD — Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 19, 2024

Des peines «très lourdes et sans appel»

Deux adolescents de 13 ans, ont été mis en examen pour viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites. «Les auteurs ont été identifiés, interpellés, ils sont en détention et évidemment, les peines seront très lourdes et sans appel», a ainsi indiqué sur TF1 Gabriel Attal.

Selon le parquet de Nanterre, un troisième suspect, également mineur, a été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête. Selon le récit de la victime, l’un des jeunes lui aurait posé des questions sur son appartenance religieuse et sur Israël, avant d’avoir été insultée de «sale juive».

Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, à l'initiative du collectif «Nous Vivrons», pour dénoncer cet acte. Un autre rassemblement a réuni une centaine de personnes sur la place des Terreaux, à Lyon.