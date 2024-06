Crues : le Maine-et-Loire et la Mayenne en alerte orange ce jeudi

Alors que la vigilance orange orages touchant 14 départements français ce mercredi vient d’être levée ce jeudi dès 6h, deux autres départements de l’Hexagone ont été placés en vigilance orange crues par Météo-France pour ce jeudi 20 et vendredi 21 juin.

Une fin de semaine pluvieuse et orageuse sur la quasi-totalité du pays. Après la fin du premier épisode orageux de la semaine en France cette nuit, Météo-France a placé deux départements français, à savoir le Maine-et-Loire et la Mayenne, en vigilance orange crues pour ce jeudi et ce vendredi.

© Carte des vigilances crues Météo-France pour ce jeudi

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région depuis mardi, le risque de crues a été augmenté dans ces deux départements pour jeudi et vendredi. Vigicrues a d’ailleurs positionné le risque principal de crues sur le tronçon situé près de la ville d’Oudon (Loire-Atlantique).

L’organisme a précisé que les fortes précipitations observées dans la nuit de mardi à mercredi «sur l'amont du bassin de l'Oudon ont engendré une montée rapide à la station de Cossé-le-Vivien. L'onde de crue se propage vers la station de Craon et de Segré».

Vigicrues a indiqué que des débordements significatifs pourraient être observés dans la station de Craon dans les prochaines 24 heures, tout en affirmant que le niveau des premiers débordements a déjà été atteint dans la station de Segré.