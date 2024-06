Elections législatives 2024 : Maeva Ghennam, Jeremstar, Tibo InShape... Le rôle ambigu des influenceurs dans la campagne

À moins de deux semaines du premier tour des élections législatives, les candidats sont en pleine campagne électorale. Pour parler à la jeunesse, les partis politiques se rapprochent de certains influenceurs très suivis en espérant gagner de nouveaux électeurs.

Réelle conviction politique ou intérêt financier ? À l'approche des élections législatives, et alors que la campagne électorale bat son plein, de nombreux influenceurs prennent la parole sur la situation politique de la France.

La semaine dernière, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les deux youtubeurs français les plus suivis avaient pris la parole sur leurs réseaux sociaux. Dans un post sur son compte Instagram, Squeezie s'était exprimé à titre personnel et a appelé tous les jeunes qui le suivent à aller voter pour faire barrage au Rassemblement national.

TiboInShape, plus gros youtubeur de France, suivi par plus de 20 millions de personnes, avait lui aussi réagi mais sans prendre position pour quelconque parti : «Si vous attendez de la part d’un créateur de contenu qu’il lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un "camp", alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter et donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances», avait-il posté sur son compte X. Des déclarations largement partagées et qui permettent notamment de sensibiliser les plus jeunes à l'importance du vote.

Une popularité chez les jeunes qui poussent les politiques à se rapprocher des influenceurs.

Ce mercredi, Maeva Ghennam, star de la téléréalité, a posté un message sur son compte X en annonçant son vote pour le Nouveau Front populaire : «Quelqu’un qui n’a pas d’humanité en lui ne devrait pas diriger un peuple ni le représenter ! Moi je choisis le courage, je choisis la bravoure, je choisis l’humanité AVANT TOUT! Je voterai pour le Front Populaire !», a-t-elle posté, accompagné d'une vidéo au côté du candidat LFI, Sébastien Delogu et une musique contre le Rassemblement national.

Quelqu’un qui n’a pas d’humanité en lui ne devrait pas diriger un peuple ni le représenter! Moi je choisis le courage, je choisis la bravoure, je choisis l’humanité AVANT TOUT! Je voterai pour le Front Populaire ! @sebastiendelogu pic.twitter.com/UeRUDRWhjS — Maevaghennam (@Maevaghennam1) June 19, 2024

Sébastien Delogu assure ne pas avoir rémunéré l'influenceuse pour ce post, alors qu'une polémique a éclaté suite aux révélations d'un autre influenceur, qui dit s'être vu proposé de l'argent par un parti politique.

DES INFLUENCEURS PAYÉS PAR LES PARTIS POLITIQUES ?

Jeremstar, youtubeur et influenceur du monde de la téléréalité, a lui aussi évoqué la politique ces derniers jours. Dans une storie postée sur son compte Instagram, il raconte avoir été approché par un parti politique avec une belle somme à la clé : «On m'a proposé 15.000 euros pour faire trois stories et un post où je filmerais, dans l'isoloir, ce que je mets dans l'enveloppe (...) pour inciter ma communauté à voter pareil», a-t-il expliqué sans préciser le parti qui l'a approché.

Les partis politiques paient les influenceurs pour donner des consignes de vote. Jeremstar a reçu une proposition de 15 000€ pic.twitter.com/B5ffzTEyT4 — 75 Secondes (@75secondes) June 18, 2024

Un rapprochement entre les influenceurs et les partis politiques qui n'est pas tout à fait nouveau. Depuis quelques années, le gouvernement et Emmanuel Macron ont collaboré avec certains des influenceurs les plus suivis de France. Le président de la République avait notamment réalisé une vidéo avec le duo de Youtubeurs McFly et Carlito en 2021. La question de la rémunération lors de ces collaborations n'a jamais été évoquée officiellement.

Un an plus tard, un autre influenceur, RebeuDeter avait confié lors d'un de ses lives avoir été approché par le gouvernement : «J'ai été approché il y a 2 ans par le gouvernement de Macron On me proposait 50.000 balles pour dire que l'État, ils sont à l'écoute des jeunes, ils sont là pour les aider», avait-il raconté en expliquant avoir refusé cette proposition.

"J'ai été approché il y a 2 ans par le gouvernement de Macron



On me proposait 50 000 balles pour dire que l'État, ils sont à l'écoute des jeunes, ils sont là pour les aider.



Alors que c'est faux. Ils en ont rien à branler des étudiants, des jeunes, de la jeunesse"@RebeuDeter pic.twitter.com/arJ7uEWrPt — Caisses de grève (@caissesdegreve) June 17, 2022

Aucun parti politique n'a jamais annoncé avoir rémunéré un influenceur pour une campagne de communication, mais en 2021 le secrétariat de Gabriel Attal avait expliqué à demi-mot avoir eu recours à des «influenceurs» pour assurer la promotion du service national universel (SNU), rapporte Libération. Toutefois, cette information n'a jamais été confirmée.

Pour rappel, le premier tour des élections législatives se déroulera le dimanche 30 juin prochain.