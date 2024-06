Fête de la musique 2024 : voici la carte des lignes de métro qui seront ouvertes toute la nuit

À l'occasion de la fête de la musique, qui se tient ce vendredi 21 juin, plusieurs lignes du métro parisien resteront ouvertes toute la nuit, permettant ainsi aux festoyeurs de rentrer facilement.

La majeure partie du réseau sera accessible. Comme chaque année, la fête de la musique se tient ce vendredi 21 juin. À cette occasion, la RATP met en place un dispositif spécial afin de permettre aux Parisiens et aux habitants de la région parisienne de se déplacer entre les lieux de festivités et leur domicile au cours de la soirée et de la nuit.

Pour cette soirée sous le signe de la musique et des festivités, 6 lignes de métro sont ouvertes après 2h15 du matin : les lignes 1, 2, 5, 6, 9, et 14. En revanche, la totalité des stations sur ces lignes ne sont pas ouvertes.

© RATP



Au niveau du RER et des Transilien, le trafic est assuré sur les RER A, B, C, D et E, ainsi que sur les lignes H, J, L, N, P et R (seulement entre les gares de Melun et de Montereau) sur certaines stations après les heures de service classiques.