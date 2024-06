«L'antisémitisme est l'exacte négation du projet républicain», s'insurge Nicole Belloubet après le viol de la fillette juive à Courbevoie

La ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet a adressé ce jeudi 20 juin un e-mail au personnel éducatif après le viol d'une fillette juive de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Elle y dénonce un «crime barbare» et détaille «le temps d'échanges» voulu par Emmanuel Macron.

La réflexion et l’action après l’horreur. La ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Nicole Belloubet a adressé jeudi 20 juin un e-mail aux personnels éducatifs, quelques jours après l’agression et le viol antisémite d’une jeune fille juive de 12 ans, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), par trois enfants du même âge.

Dénonçant un «crime barbare sexuel», la ministre a déploré un aspect «révélateur de la propagation de discours de haine antisémites et racistes» dans notre société.

Nicole Belloubet a ainsi demandé aux directeurs d’écoles élémentaires et aux principaux de collèges d’organiser «d’ici à la fin de l’année scolaire» un temps d’échanges sur le racisme et l’antisémitisme.

«Aucun élève ne peut être laissé sur le bord du chemin, ni se voir dénier son égale appartenance à la société», s’est-elle indignée.

1.434 actes racistes et antisémites depuis le 7 octobre

Les enseignants pourront s’appuyer sur des ressources pédagogiques, mises à disposition sur le site Eduscol à partir du vendredi 21 juin, ainsi que sur la version actualisée du vademecum «Agir contre le racisme et l’antisémitisme», rédigé par la Dilcrah, le Conseil des sages de la laïcité, et la Dgesco.

«Il conviendra également à cette occasion d’aborder la question des violences sexistes et sexuelles qu’illustre malheureusement ce crime», a estimé Nicole Belloubet, insistant toutefois sur l’adaptation des termes en fonction de l’âge des élèves.

Selon le ministère de l'Éducation, 642 faits à caractère antisémite ont été recensés entre le 7 octobre et le 7 juin, dont des «insultes et violences verbale» et des «inscriptions antisémites».

Début mai, le ministère avait plus largement recensé 1.434 actes racistes et antisémites depuis l’attaque terroriste du Hamas en Israël.