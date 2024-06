Sondage : les Français partagés par les prises de positions politiques de personnalités sportives ou du monde de la culture

Que cela soit Kylian Mbappé ou Marion Cotillard, les personnalités françaises sont de plus en plus nombreuses à se positionner politiquement à l’approche des élections législatives. Une attitude qui divise les Français, bien que 51% ne se disent pas choqués par le phénomène, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi.

Les élections législatives approchent à grands pas et chacun y va de son commentaire, y compris les personnalités sportives et du monde de la culture. Une prise de position politique des célébrités qui divise les Français, car seulement une courte majorité (51%) ne se dit pas choquée par leurs propos tandis que 49% disent l'être, quand 1% ne se prononce pas, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce jeudi 20 juin.

©CNEWS

L’actrice française, Marion Cotillard, a par exemple posté, ce dimanche 16 juin, sur Instagram une photo d’elle portant une veste en jean avec plusieurs pins dont l’un portant un message plus qu’évocateur et bien visible : «La jeunesse emmerde le Front Nazional».

Les joueurs de l’équipe de football sont également sortis de leur réserve habituelle. Marcus Thuram a par exemple visé directement le Rassemblement national, appelant à voter contre le parti de Jordan Bardella, alors que le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé à inviter les jeunes à ne pas se tourner vers les extrêmes et à aller voter.

Un clivage générationnel visible

Dans le détail des résultats de ce sondage, un clivage générationnel se forme clairement. Les moins de 50 ans sont moins choqués par ces prises de positions politiques que leurs aînés.

Ainsi, les moins de 35 ans sont 44% à se dire choqués et 43% pour les 35-49 ans contre 56% pour les 50-64 ans et 51% pour les plus de 65 ans.

Sur le plan socioprofessionnel, seuls les CSP- se sont dit majoritairement choqués (52%) par les prises de positions politiques des personnalités sportives et du monde de la culture. Les inactifs ne sont que 49% dans ce cas et 44% pour les CSP+.

Les électeurs du Rassemblement national très choqués

Sur le volet politique, les électeurs sondés proches des partis du Nouveau Front populaire sont très minoritairement choqués par ces prises de positions. Ils sont 18% pour ceux de la France Insoumise et du Parti socialiste et seulement 17% pour ceux d’Europe Écologie-Les Verts.

A contrario, les électeurs des partis de droite sont majoritairement choqués. Ils sont 63% pour les proches des Républicains et même 90% pour ceux du Rassemblement national, cible principale de ces prises d’oppositions par les personnalités sportives et culturelles.

Enfin, du côté de la majorité présidentielle, les sondés se revendiquant proches du parti Renaissance ne sont que 38% à être choqués.

*Le sondage a été réalisé via un questionnaire auto-administré, les 18 et 19 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.