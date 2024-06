Atacadão : quel est ce supermarché discount brésilien qui s’implante en France ?

Un premier supermarché Atacadão, enseigne brésilienne connue pour ses prix attractifs, débarque en France à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Appartenant au groupe Carrefour, le magasin a été inauguré ce jeudi.

Un bout de Brésil s’importe en France. La célèbre chaîne de supermarchés Atacad ão a ouvert pour la première fois dans l'Hexagone ce jeudi 20 juin à Aulnay-sous-bois. Le concept du magasin se situe à mi-chemin entre le supermarché classique et la vente en gros. L’enseigne dispose de 300 points de vente au Brésil. Atacad ão est destiné aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, propriétaire de l'enseigne, a présenté en personne le projet a travers une visite guidée de l'entrepôt. Il y a promis un «format inédit» avec des offres «à des prix qu’on ne trouve pas en France». Les produits seront présentés avec un packaging simplifié et à disponibilité des clients directement sur les palettes. Les coups seront attendus à près de moins 15% des prix habituels.

Le directeur exécutif chargé du projet Atacadão au sein de Carrefour, Noël Prioux, n’a pas caché vouloir attirer les restaurants notamment italiens et asiatiques pour leur approvisionnement et espère réaliser une bonne part de son chiffre grâce aux professionnels. «Nous espérons réaliser environ 30% de notre chiffre d'affaires» par la vente aux professionnels, a-t-il indiqué et estimé «entre six et huit mois pour comprendre si le modèle est bon».

Une inauguration retardée

Initialement prévue à Sevran en 2023, l’implantation de la nouvelle enseigne brésilienne avait alors été bloquée par des élus locaux et diverses protestations. En effet, Atacad ão impliquait la disparition du Carrefour local qui faisait alors office de dernier magasin hypermarché traditionnel dans une zone où il n’y avait plus que des magasins discount. La firme a alors jeté son dévolu sur la ville voisine d’Aulnay-sous-bois.

Des critiques sont également venues de la CFDT après que le changement d’enseigne a conduit à la suppression de 96 postes. Carrefour s’est défendu en expliquant qu’ils avaient tous été reclassés.