Crues : la vigilance rouge levée, 5 départements toujours en orange ce vendredi

De nombreux orages et des pluies parfois soutenues sont encore prévus ce vendredi, avec 5 départements en vigilance orange pour crues et 7 autres en vigilance orange pour pluie-inondation, selon les prévisions de Météo-France.

Une première journée d’été au temps maussade. Ce vendredi 21 juin, Météo-France a placé en vigilance orange le Maine-et-Loire, la Mayenne, l’Yonne, la Nièvre et l’Isère pour crues. Sur l’ensemble du territoire, 7 autres départements sont en vigilance orange pour pluie-inondation, en plus d’une grande partie de l’Est du territoire placée en vigilance jaune pour orages.

© Météo-France

La Sarthe, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, le Loiret, l’Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance orange pluie-inondation, en plus des Yvelines, de l’Essonne, la Seine-et-Marne, l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Cher, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie et les Alpes-de-Haute-Provence en vigilance jaune.

Sur le Centre-Ouest, de fortes précipitations en raison de cellules orageuses peu mobiles vont s’étirer de la Sarthe au Centre-Val de Loire au cours de la journée. Des cumuls hétérogènes de l’ordre de 10 à 30 mm, localement 40 mm, sont attendus. Sur l’ensemble de l’épisode pluvieux, les cumuls s’élèveront localement entre 30 et 60 mm, avec très localement 80 mm sur les départements placés en vigilance orange.

Dans l’après-midi, les orages resteront fréquents des Alpes au Massif central.

La vigilance rouge levée

Tôt dans la matinée, la vigilance rouge pour crues a été levée pour les départements de la Mayenne et de Maine-et-Loire, dans le contexte de «débordements exceptionnels» de l’Oudon, particulièrement à Craon, en Mayenne. La rivière a inondé le centre-ville. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est attendu sur place ce vendredi matin. Il va rencontrer les sinistrés et les services de secours et visiter les zones affectées, selon un communiqué de ses services.

Sur le reste du pays, le temps sera plus variable, avec une alternance de passages nuageux, accompagnés par moments de légères éclaircies. Le vent d’ouest soufflera notamment sur la façade atlantique.

En fin d’après-midi, le ciel se couvrira sur la Bretagne, pour laisser place à un temps pluvieux dans la nuit.

Les températures minimales iront de 11° C à 16° C en général, 17° C à 21° C en vallée du Rhône et près de la Méditerranée. Les maximales n’iront pas au-delà de 19° C à 24° C, jusqu’à atteindre 24° C à 29° C sur le pourtour méditerranéen. Jusqu’à 32° C sont attendus sur l’est de la Corse.