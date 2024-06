Crues, orages, pluie et inondation... Quels sont les départements placés en vigilance jaune ce samedi ?

La journée de ce samedi s'annonce une nouvelle fois mitigée. Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune pour diverses raisons.

L'été n'est toujours pas là. D'après les prévisions de Météo-France, une vingtaine de départements resteront concernés par une vigilance jaune pour pluie-inondation, crues et/ou orages ce samedi. En ce qui concerne ce dernier phénomène météorologique, l'institut spécialisé a conseillé aux habitants du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Nièvre et du Cher de rester attentifs, en apposant sur ces départements une vigilance jaune.

20 départements en vigilance jaune pour des crues

Et ce n'est pas tout, le risque de crues restera présent dans les 20 départements suivants : l'Ille-et-Vilaine, la Savoie, l'Isère, l'Indre, la Charente-Maritime, la Charente, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Mayenne, le Maine-et-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Vienne, le Cher, la Nièvre, l'Aube, l'Yonne, de l'Isère, la Drôme et l'Eure-et-Loir ont ainsi été placés en vigilance jaune pour de potentielles crues.

En ce qui concerne la vigilance jaune portant sur les pluies-inondations, celle-ci sera activée dans trois départements de l'est de la France, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère.

Côté ciel, l'Hexagone devrait se réveiller sous la pluie, avec des précipitations attendues sur la majeure partie du pays, à l'exception de l'arc méditerranéen et de la côte bretonne. Les températures, elles, varieront entre 12 degrés à Aurillac (Cantal), et 24 degrés à Ajaccio (Corse-du-Sud) dans la matinée.

La vigilance orange a été levée ce samedi soir en Savoie et en Isère, où des crues torrentielles se sont abattues sur les massifs de l'Oisans et des Ecrins, isolant un village et un hameau, tandis qu'en Mayenne, la décrue était en cours.