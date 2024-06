Pluie et inondation : voici les 7 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Météo-France place 7 départements en vigilance orange contre les pluies et les inondations jusqu’à 12h ce vendredi 21 juin en raison des fortes précipitations qui se sont abattues sur l’Hexagone ces derniers jours. Cette alerte devrait être entièrement levée dans le pays dès 15h grâce à une amélioration des conditions climatiques.

Ce vendredi sonne la fin d’une semaine marquée par les pluies abondantes et les orages en France. Dans son bulletin relayé à 6h ce vendredi, Météo-France place 7 départements en vigilance orange contre les pluies et précipitations et 11 autres en alerte jaune pour le même motif.

© Météo-France

Dans le détail, les 7 départements concernés par la vigilance orange sont les suivants : la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, l’Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes.

Les 11 départements placés en vigilance jaune pluie-inondation sont les suivants : les Yvelines, l’Essonne, la Seine-et-Marne, le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Savoie, l’Ain, le Rhône et la Loire.

L’organisme météorologique fait état de «pluies localement intenses sur le Centre-Ouest et les Alpes». Sur le Centre-Ouest, Météo-France prévoit des cumuls de précipitations de l'ordre de 10 à 30 mm, localement 40 mm, ce vendredi. En reprenant l'ensemble de l'épisode pluvieux, les cumuls s'élèvent localement entre 30 et 60 mm, avec très localement 80 mm sur les départements placés en vigilance orange.

L’organisme porte une attention particulière sur les massifs de la Maurienne, de la Haute-Maurienne et de l'Oisans, jugés comme étant «les plus à surveiller» ce vendredi. «Les pluies ont repris depuis 2h du matin sur l'Isère, la Savoie et les Hautes-Alpes et on attend encore 20 à 40mm supplémentaires de minuit à 8h, auxquels on peut rajouter une vingtaine de millimètres de fonte de neige», explique Météo-France dans son bulletin matinal.

Météo-France précise également qu’«en raison de l'état préexistant des rivières et de sols déjà gorgés d'eau, les débordements de cours d'eau ou coulées de boue locales sont possibles».