Voyages : il sera désormais possible de déposer ses bagages dans des bureaux de tabac

Vous pourrez bientôt déposer vos bagages dans les bureaux de tabac, suite à un accord passé entre buralistes et une société, spécialiste de la consigne.

Déambuler librement dans les rues de Paris sans avoir à faire rouler sa valise sur les pavés ? Ce sera bientôt possible grâce à un accord passé entre la confédération des buralistes et la spécialiste de la consigne de bagages Nannybag. Un service au fort potentiel, puisque les bureaux de tabac sont les premiers commerces de proximité, et accueillent chaque jour 10 millions de clients dans l'Hexagone.

UN CONCEPT SIMPLE

L’application mobile vous permet de choisir une consigne et d’y réserver une place. Une fois vos bagages déposés, le commerçant va les étiqueter, et ils sont assurés à hauteur de 10.000 euros maximum. Qu’importe la taille et le type de bagage, le prix est de 6 euros.

Déjà forte de partenariats avec la SNCF et Franprix, l’application Nannybag dispose désormais, grâce à l’accord conclu le 17 juin, de 130 nouvelles consignes en France, et plus de 500 dans le monde. Des accords avec les buralistes italiens, espagnols et portugais ont aussi été passés.

Pour Matthieu Ballester, co-fondateur de l’application, ce partenariat «prend tout son sens dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024».