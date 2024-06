Elections législatives 2024 : quand les termes «extrême gauche» et «extrême droite» sont-ils nés et à quoi correspondent-ils ?

Dans le paysage politique actuel, les qualificatifs «extrême droite» et «extrême gauche» fusent de toutes parts, souvent instrumentalisés pour discréditer les adversaires. Mais d'où proviennent ces expressions ?

Couramment utilisées dans le contexte des élections législatives 2024 pour désigner les positions les plus radicales de l'échiquier politique, les termes «extrême droite» et «extrême gauche» partagent une origine commune : la Révolution française.

Autrefois, les députés de l'Assemblée nationale se positionnaient en fonction de leurs opinions politiques. Ceux qui siègaient à droite du président, généralement favorables à la monarchie et à l'ordre ancien, étaient associés à la droite. À gauche se regroupaient les partisans des réformes radicales et de la révolution. L'appellation «extrême» est née pour désigner les positions les plus radicales de chaque côté.

une extrême droite aux origines monarchistes

Il est bien délicat de déterminer où commence l’extrême droite. Comme Michel Winock l’a bien résumé dans son livre «Histoire de l’extrême droite en France» : « L’extrême droite est une tendance politique dure, mais un concept mou». Il vaut donc toujours mieux parler des extrêmes droites au pluriel.

En France dans les années 1820, le terme «extrême droite» désignait les royalistes ultra-conservateurs de la période de la Restauration monarchique. Ils étaient connus pour leur volonté de rétablir la monarchie et de défendre les privilèges de la noblesse et du clergé, avec des positions politiques plus radicales que celles des conservateurs traditionnels.

Le terme a gagné en usage depuis la création de la Ligue de la patrie française en 1898, qui a émergé pendant l'affaire Dreyfus. Cette organisation, caractérisée par son nationalisme, a rallié des antidreyfusard ainsi que des partisans du bonapartisme et du boulangisme. Ses leaders principaux étaient Maurice Barrès et Jules Lemaître.

Il est complexe de déterminer avec précision qui a utilisé ce terme en premier. Il semble plutôt qu'il a été adopté progressivement par les journalistes et les commentateurs politiques pour décrire les mouvements et les idées qui se trouvent à l'extrémité la plus radicale de la droite.

L'extrême gauche et l'abolition des classes

De même, il est difficile de préciser qui a introduit l’expression «extrême gauche» pour la première fois. Comme c'est souvent le cas avec les termes politiques, il semble qu'il ait évolué et s'est répandu progressivement au fil du temps.

Selon le politologue Rémi Lefebvre, cité par Le Nouvel Obs, «Historiquement, l’extrême gauche représente ce qui est à gauche du Parti communiste» apparu en 1920, incluant notamment les courants trotskistes.

Cependant, les idées de l'extrême gauche remontent plus loin et apparaissent peu après la Révolution française. Elles étaient portées par des figures comme Gracchus Babeuf, qui rêvait d'une société sans classes et a créé la «Conjuration des Égaux» en 1796. Ensuite, on qualifiait d'extrême gauche ceux qui s'opposaient fermement à la Restauration monarchique.

Il est important de noter que l'extrême droite et l'extrême gauche ne constituent pas des organisations uniformes, mais regroupent des courants divers aux idéologies parfois distinctes. L'échelle de ce qu’on appelle aujourd’hui «extrême droite» et «extrême gauche» a largement évolué.