29 °C à Rouen et Bordeaux, 28 °C à Ajaccio, 26 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud cette semaine ?

L’été arrive après un printemps marqué par la pluie et des températures parfois basses. Il va faire chaud cette semaine en France. Le mercure approchera les 30 °C dans de nombreuses régions.

Il est temps de refaire son stock de crème solaire. Après un printemps pluvieux, l’été se profile et les fortes chaleurs avec. Même si on ne peut pas encore parler de canicule, il va faire chaud cette semaine, notamment en début de semaine et... dans le nord.

Lundi, dans la partie nord du pays, il fera plus de 25 °C au meilleur de la journée presque partout, hormis sur la pointe de la Bretagne et de la Normandie. On attend 26 °C à Paris et Strasbourg, 25 à Lille et Rennes.

Les températures seront en moyenne plus basses dans le sud, avec par exemple 21 °C à Biarritz et 23 à Nice. Avec 29 °C attendus, c’est à Montpellier et Perpignan qu’il fera le plus chaud lundi, selon Météo-France.

Bis-repetita mardi, où le mercure sera plus élevé dans la partie nord que sud. La température maximale de 29 °C est attendue à Rouen et à Bordeaux. Attention aux orages dans le sud-est du pays.

Mercredi, Paris et Reims seront au sommet du classement des villes les plus chaudes, avec 29 °C attendus. Encore une fois, il fera moins chaud dans le sud, même si le mercure dépassera les 25 °C sur la quasi-totalité du pays, si ce n’est à Nice et sur certains territoires de la côte ouest (Cherbourg, Brest, Biarritz).

Une fin de semaine (encore) sous la pluie

Il fera encore chaud jeudi en France, avec 28 °C à Ajaccio et Montélimar et 26 °C à Paris et Bordeaux. En revanche, il faudra faire avec le retour de la pluie. Des précipitations sont attendues sur l’ensemble du territoire, si ce n’est sur la Corse et l’axe Marseille – Lyon. À Cherbourg aussi, le soleil pourrait résister.

Vendredi, seule la côte méditerranéenne sera épargnée par les gouttes de pluie et il y fera très chaud, jusqu’à 30 degrés. Il pleuvra partout ailleurs, avec des températures en baisse, en dessous des 25 °C.

Le soleil gagnera du terrain vendredi, avec des températures élevées dans le sud, jusqu’à 31 °C à Montélimar. Dans le nord en revanche, la situation ne va pas s’arranger. En plus de la pluie, les températures vont chuter brutalement, en dessous des 20 degrés par endroits. La journée de samedi pourrait être la copie conforme de celle de vendredi.

Dimanche, le soleil gagnera encore du terrain, jusqu'à Bordeaux, et dans la région Grand-Est.