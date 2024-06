Élections législatives 2024 : les transports régionaux seront gratuits en Occitanie pour inciter les citoyens à se rendre aux urnes

À quelques jours maintenant des élections législatives anticipées, la région Occitanie annonce la gratuité des transports régionaux afin d’encourager les électeurs à se rendre aux bureaux de vote lors du premier et du second tour, les 30 juin et 7 juillet prochains.

À voter. Les transports régionaux seront gratuits en Occitanie lors des élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain à condition de se rendre aux urnes. Une manière d’encourager les électeurs à procéder aux votes.

«Ne restez pas sans voix»

Les trains et cars liO qui circulent dans toute la région Occitanie seront gratuits lors du premier et second tour des élections législatives à condition de se rendre dans son bureau de vote, a annoncé la Région Occitanie dans un communiqué datant du samedi 22 juin dernier.

«Nous le savons, nombre de nos concitoyens font le choix de ne plus participer aux différentes élections qui leur sont proposées. L’enjeu est majeur pour notre pays, aujourd’hui plus que jamais. Pour nous, responsables politiques, il s’agit d’une part de convaincre, encore et toujours, de l’impérieuse nécessité de ne pas rester sans voix, sans choix. Convaincre que cet acte n’est ni vain ni anodin. Convaincre que chaque citoyen peut et doit faire entendre sa voix», a souligné la présidente socialiste du conseil régional, Carole Delga.

Elle poursuit en expliquant qu’il convient aussi de rendre accessible à chacun l’exercice démocratique. Pour rappel, près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé jusqu’aux urnes lors du dernier scrutin des européennes, d’après les données du ministère de l’Intérieur.

Comment procéder pour en bénéficier ?

Les transports régionaux seront gratuits à condition d’aller voter. Pour en bénéficier, l’électeur devra présenter sa carte électorale ou un justificatif d'inscription sur les listes électorales lorsqu’il montera à bord du car régional ou du TER. Pour les trains, il est nécessaire de préalablement remplir un formulaire en ligne pour obtenir un billet.

Pour se déplacer le week-end du 29 et 30 juin, la demande doit se faire entre lundi 24 juin 8h et vendredi 28 juin à 13h. Le billet sera envoyé au plus tard vendredi 28 juin à 20h. Quant au week-end du second tour des élections le 7 juillet, la demande est à faire entre le lundi 1er juillet et le vendredi 5 juillet 13h. Au plus tard, le billet sera disponible le vendredi 5 juillet à 20h.

En cas de contrôle, il suffit de présenter une pièce d'identité ainsi que la carte d'électeur ou le justificatif d'inscription sur les listes électorales. La gratuité sera valable pour un aller simple le dimanche, pour un aller-retour le dimanche ou encore pour un aller-retour de samedi à dimanche, a précisé la région Occitanie dans un communiqué. En outre, le lieu de vote doit se situer dans le secteur de l’un des points d’arrêts desservis par la ligne de car ou de train liO. Toutes les informations et modalités pratiques sont disponibles sur le site de la région Occitanie.