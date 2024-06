Gironde : 120.000 foyers privés d’électricité à cause d’une panne sur le réseau haute tension

120.000 foyers ont été privés d’électricité ce dimanche 23 juin dans l’agglomération de Bordeaux à cause d’une panne sur le réseau haute tension. La circulation ferroviaire a également été perturbée, avant que l'alimentation électrique ne soit rétablie vers 11h.

L’Agglomération de Bordeaux plongée dans le noir. Ce dimanche 23 juin, 120.000 foyers ont subi des coupures de courant, à cause d’une panne sur le réseau haute tension. Plusieurs quartiers de Bordeaux et communes de l’est de l’agglomération bordelaise (Cenon, Bègles, Sainte-Eulalie, Latresne...) ont été concernés par cette panne. L’incident a aussi perturbé la circulation ferroviaire, avant que l’électricité ne soit rétablie vers 11h, selon RTE et la SNCF.

La gare de Bordeaux touchée

La panne s’est produite vers 8h30. Les causes exactes n’ont pas encore été identifiées. La gare de Bordeaux, située dans un quartier concerné par la panne, a été affectée. En conséquence, le réseau a dû se mettre «en sécurité».

«C'est comme la maison : quand on aperçoit un incident sur notre réseau, il va automatiquement se mettre en sécurité et derrière ça peut occasionner des coupures», a expliqué à l'AFP, une porte-parole de RTE, gestionnaire du réseau électrique haute et moyenne tension.